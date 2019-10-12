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Тимошенко закликала президента ветувати законопроєкт щодо розпродажу держвласності

Новини » Політика    12.10.2019 - 14:33
Тимошенко закликала президента ветувати законопроєкт щодо розпродажу держвласності
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко звернулась до Зеленського

Ухвалений парламентською більшістю законопроєкт 1054-1, що дозволить продати стратегічну державну власність країни, суперечить інтересам народу та має бути заветований. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу NewsOne.

Як пояснила лідер "Батьківщини", в Україні завжди існував перелік об’єктів стратегічної держвласності, яку продавати було заборонено.

"Це об’єкти ядерної енергетики, військово-промислового комплексу, всі наші заводи, які виробляють озброєння, об’єкти науки, газопроводи, трубопроводи. Це був перелік недоторканних для корупціонерів підприємств. Це червона лінія, за яку переступати неможна", – пояснила політик.

Проте наразі відповідним законом цей перелік скасовано, наголосила вона: "Як тільки президент підписує закон, в Україні з молотка може піти все".

Першим у приватні руки може перейти "Укрпошта", яка, по суті, є комунікацією всієї країни, додала Тимошенко.

Окрім того, з переліку виведено 124 підприємства Укроборонпрому.

"Укроборонпром – це наша обороноздатність. Вона ставиться на приватизацію!", - сказала голова партії.

"Чи не варто запитати в українців, чи погоджуються вони всі наукові установи продати як приміщення і як землю, яка біля них розташована. Україна без науки залишиться", – сказала вона і застерегла, що у разі ухвалення закону про продаж землі та держвласності, в українців нічого не залишиться.

Наживо. В ефірі NEWSONE TV. Частина 2

Опубліковано Юлією Тимошенко Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Тимошенко: закон про продаж землі треба негайно відкликати
Новини України Тимошенко
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