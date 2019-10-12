Продажа земли в Украине: в чем суть закона

Продажа земли в Украине - суть законопроекта (коллаж РБК-Украина)

Новый законопроект о продаже земли в Украине предусматривает ограничения и санкции

В новом законопроекте о продаже земли в Украине говорится, что предусматривается переходной период при открытии рынка сельхозземель. Об этом говорится в тексте законопроекта № 2178-10 и пояснительной записке к нему, которые уже опубликованы на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщается в тексте законопроекта, пробный период планируют продлить до 1 января 2024 года. В этот период иностранцы не смогут покупать украинские поля. Запрет будет распространяться и на зарегистрированные в Украине компании, конечными бенефициарами которых являются не граждане нашей страны. Не будут допускаться к покупке земли и лица без гражданства. Но исключение будет для тех фирм, которые уже работают на украинской земле не менее трех лет. Они смогут приобрести украинские сельхозземли, которые им сдаются в аренду. Такие арендаторы будут иметь преимущественное право купить земельный участок.

"Требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица – приобретателя права собственности прошло не менее трех лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Продажа земли в Украине (фото: pixabay.com)

Инициируются и ограничения на количество приобретенной земли – лимит прописан на уровне 8% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Также документ предлагает устанавливать минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах. Эта цена должна быть не ниже нормативной денежной оценки.

Кроме того, закон "О санкциях" дополняется новым видом санкций - "запрет на приобретение в собственность земельных участков".

Продажа земли в Украине (фото: pixabay.com)

"Такие санкции вводятся решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады Украины. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица", – отмечается в пояснительной записке.

Напомним, что Зеленский поддерживает отсрочку на продажу земли иностранцам.