Собаку за газ: знайдений пес пенсіонерки, який вже прославився

Брагар порадив пенсіонерці продати собаку (фото: колаж РБК-Україна)

Нардеп від "Слуга народу" Євген Брагар оскандалився через своє висловлювання про собаку

Євген Брагар від фракції "Слуга народу" зробив скандальну заяву, порадивши пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити газ. Висловлювання нардепа сильно обурило українців, і йому довелося вибачитися.

Крім того, журналісти знайшли бабусю, з якою розмовляв Брагар в ефірі одного з українських телеканалів. Також вдалося зняти пса, який живе у дворі у жінки.

Любов Павлівна проживає в Кіровоградській області. Її пса звуть Шарік, і він явно не елітної породи. Також з бабусею ще живе кіт.

Любов Павлівна з собакою (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що пенсіонерка поскаржилася на високі тарифи на газ, і сказала, що грошей не вистачає навіть із субсидією, на що Брагар відповів, якщо у неї вдома є собака елітної породи, то вона може продати її і заплатити за газ.

Собака пенсіонерки (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що українці почали отримувати нові платіжки за газ, яких тепер стало дві. Одна приходить за використання газу, а друга - за його доставку. При цьому з 1 січня року тарифи за доставку "блакитного палива" зросли на 46%, а з 1 липня доставка газу ще подорожчає на 20%.

Ціна за доставку газу залежить від дальності його транспортування. При цьому сама дешева доставка буде в столиці України, а найдорожча – у Львівській області. Платіжки за доставку газу будуть приходити на місяць раніше, ніж за його споживання.