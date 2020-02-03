Продати собаку за газ: пенсіонерка раптово розбагатіла і розповіла, на що витратить гроші

Пенсіонерка, яка прославилася на всю країну через скандал з народним депутатом Євгеном Брагаром, раптово розбагатіла.

Журналісти знайшли пенсіонерку Любов Колючу, якій нардеп Євген Брагар в ефірі програми "112 каналу" порадив продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ. Небайдужі українці вирішили організувати збір коштів для пенсіонерки та за кілька днів надіслали їй на рахунок вже значну суму.

Вона розповіла виданню Strana, на що збирається витратити надіслані гроші.

"Я бачу, що гроші приходять, але потрібно піти в банк і подивитися, яка там вже сума. Всім людям величезне дякую. Ті гроші, які люди мені скинули, витрачу на оплату газу до кінця зими", - розповіла Любов Колюча.

Жінка розповіла, що її дуже засмутило, що пишуть про неї і її собаку Шаріка в інтернеті та поскаржилася на погане самопочуття.

"Ви знаєте, мені вчора сусіди показали інтернет, і хтось там пише, що у мене нібито дві машини та пенсія велика. Ви таке чули? Нехай подзвонять в пенсійний фонд і дізнаються, скільки я отримую пенсію. Я вже так втомилася, того бідного Шаріка так затягали, що ледве з будки сьогодні витягла. Я вже за песика свого переживаю, пропаде мій песик", - занепокоїлася пенсіонерка.

Тим часом, на скандал з Євгеном Брагаром відреагували в "Слузі народу". Його вирішили суворо не карати, і зазначили, що громадського морального засудження і колекції мемів йому буде достатньо.

До речі, з'ясувалося, що у Євгена Брагара немає собаки, але є кішка на ім'я Марта. В інтерв'ю для видання Strana він заявив, що не готовий продати свою улюбленицю, щоб оплатити комунальні послуги.