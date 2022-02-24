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З'явилася оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні: як їх знайти

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Четвер 24 лютого 2022 12:08
З'явилася оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні: як їх знайти Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У разі загальної евакуації після вторгнення російських військ на територію України, населенню радять знайти місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

У ДСНС показали, де знайти найближче бомбосховище, опублікувавши актуальну карту.

Дивіться список нижче

Бомбосховища у Києві (оновлена мапа, посилання з сайту Київради).

Карта захисних споруд південної частини Донецької області.

Луганська область:

Перелік сховищ та укриттів Запоріжжя (документ з сайту обладміністрації).

Карта укриттів Дніпропетровської області.

Інтерактивна карта з бомбосховищ та підвалів Харкова та Харківської області.

Сайт геопортал з укриттями у Харкові.

Інтерактивна карта: укриття у Львові.

Інтерактивна карта з укриттями у Одесі.

Карта цивільних споруд Одеси та Одеської області.

Карта з укриттями та спорудами цивільного захисту у Сумах.

Найпростіші укриття міста Суми (карта).

Перелік захисних споруд міста Суми (документ).

Інтерактивна карта з укриттями у Полтаві.

Сховища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у Миколаєві.

Інтерактивна карта укриттів Херсонської області.

Захисні споруди цивільного захисту (сховища) Херсона.

Інтерактивна карта з укриттями Тернопільскої області.

Укриття (посилання на карти по районах) Рівненської області.

Інтерактивна карта захисних споруд Чернігова та Ніжина.

Захисні споруди та найпростіші укриття в Чернігові та Прилуках (сайт обладміністрації з адресами).

Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення на території Кропивницького (адреси), бомбосховища в Кропивницькому.

Бомбосховища у Черкасах, а також карта місць укриття населення у Черкасах

Інтерактивна карта бомбосховищ Івано-Франківська.

Також з'явилися точні адреси бомбосховищ в Луганській області, де ситуація одна з найгостріших. Посилання тут.

Нагадаємо, що в ДСНС розповіли, що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім".

Раніше ми писали, що відбувається в Харкові і Дніпрі прямо зараз.

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