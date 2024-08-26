Не по назначению: 8 случаев в жизни, когда вас спасут прокладки и тампоны

Прокладки или тампоны - это те вещи, которые имеет при себе каждая женщина. Соответственно, есть смысл именно к ним обращаться в каком-либо экстренном случае. На какие полезные и неожиданные вещи способны эти средства гигиены?

Прокладки как стельки

Ноги потеют в спортивной обуви? Прокладки готовы прийти на помощь! Они отлично впитывают воду и защищают ваши ноги от противных ощущений. Просто расположите их в качестве стелек - и забудьте о мокрых стопах.

Этот лайфхак особенно актуален для тех, кто обожает долгие прогулки или высокие каблуки.

Одежда без следов и запаха пота

Неприятные пятна от пота на любимой блузке или рубашке могут испортить настроение на целый день. Если дезодорант не справляется, не торопитесь паниковать! Тонкие ежедневные прокладки могут стать вашим секретным оружием.

Приклейте их к внутренней стороне одежды в зоне подмышек - и все неприятные следы останутся только на гигиеническом средстве, а не на вашей одежде.

Используйте прокладки подмышками, чтобы ваш запах пота не расстраивал людей (фото: Freepik.com)

Экстренная перевязка

Прокладки могут спасти жизнь в экстренных ситуациях! Если нет под рукой бинта, они отлично заменят его, остановив кровотечение и защитив рану от инфекции.

Гигиенический тампон также может оказаться полезным при носовых кровотечениях или даже при серьезных ранениях - просто оставьте его на 15-20 минут, чтобы остановить кровь.

Тампоны вместо берушей

Громкий храп или шумные соседи в поезде не дают уснуть? Тампоны могут стать вашими новыми берушами! Вставьте их в уши – и наслаждайтесь спокойным сном, даже если привычные беруши остались дома.

Ароматная чистота дома

Пылесосить и одновременно наполнять дом любимым ароматом - это легко!

Пропитайте тампон вашим любимым ароматом и поместите его в выпускающую воздух часть пылесоса. Во время уборки ваш дом наполнится приятным запахом, даря вам ощущение свежести и уюта.

Несколько капель эфирного масла - и дом пахнет приятно (фото: Freepik.com)

Фильтр для воды

В походе или на природе всегда есть риск столкнуться с проблемой грязной воды. Но даже здесь тампон может быть полезен!

Используйте его в качестве импровизированного фильтра для воды: просто продырявайте крышечку бутылки, вставьте раскрытый тампон и заливайте воду. Однако не забудьте прокипятить воду перед употреблением для полной безопасности.

Перестановка мебели без царапин

Если вы планируете перестановку мебели, используйте гигиенические прокладки для защиты пола. Просто подложите их под ножки мебели липкой стороной к ней. Это поможет избежать царапин на полу и облегчит передвижение тяжелых предметов по комнате.

Не нужно поднимать тяжелую мебель, если есть прокладки (фото: Freepik.com)

Замена зубной щетки

Забыли зубную щетку дома? Не беда! Тампон может спасти ситуацию. Нанесите немного зубной пасты на продольную часть тампона и используйте его для чистки зубов. Он отлично справится со своей работой, когда привычные средства гигиены недоступны.