Не по призначенню: 8 випадків у житті, коли вас врятують прокладки та тампони

Прокладки або тампони - це ті речі, яки має при собі кожна жінка. Відповідно, є сенс саме до них звертатися у якомусь екстреному випадку. Тож на які корисні та несподівані речі здатні ці засоби гігієни?

РБК-Україна (проект Styler) дає приклади креативного використання тампонів та прокладок у багатьох випадках життя.

Прокладки як устілки

Ноги пітніють у спортивному взутті? Прокладки готові прийти на допомогу! Вони чудово вбирають вологу і захищають ваші ноги від неприємних відчуттів. Просто розташуйте їх в якості устілок - і забудьте про мокрі стопи.

Цей лайфхак особливо актуальний для тих, хто обожнює довгі прогулянки або високі підбори.

Одяг без слідів та запаху поту

Неприємні плями від поту на улюбленій блузці чи сорочці можуть зіпсувати настрій на цілий день. Якщо дезодорант не справляється, не поспішайте панікувати! Тонкі щоденні прокладки можуть стати вашим секретною зброєю.

Приклейте їх до внутрішньої сторони одягу в зоні пахв - і всі неприємні сліди залишаться лише на гігієнічному засобі, а не на вашому одязі.

Використайте прокладки під піхвами, щоб ваш запах поту не засмучував людей (фото: Freepik.com)

Екстрена перев'язка

Прокладки можуть врятувати життя в екстрених ситуаціях! Якщо немає під рукою бинта, вони чудово замінять його, зупинивши кровотечу і захистивши рану від інфекції.

Гігієнічний тампон також може стати корисним при носових кровотечах або навіть при серйозних пораненнях - просто залиште його на 15-20 хвилин, щоб зупинити кров.

Тампони замість берушів

Гучне хропіння чи шумні сусіди в поїзді не дають заснути? Тампони можуть стати вашими новими берушами! Вставте їх у вуха - і насолоджуйтесь спокійним сном, навіть якщо звичні беруші залишилися вдома.

Ароматна чистота вдома

Пилососити і водночас наповнювати будинок улюбленим ароматом - це легко!

Просочіть тампон вашим улюбленим ароматом і помістіть його у випускаючу частину пилососа. Під час прибирання, ваш дім наповниться приємним запахом, даруючи вам відчуття свіжості і затишку.

Кілька крапель ефірної олії - і оселя пахне приємно (фото: Freepik.com)

Фільтр для води

У поході чи на природі завжди є ризик зіткнутися з проблемою брудної води. Але навіть тут тампон може бути корисним!

Використовуйте його як імпровізований фільтр для води: просто продірявте кришечку пляшки, вставте розпорошений тампон і заливайте воду. Проте, не забудьте прокип'ятити воду перед вживанням для повної безпеки.

Перестановка меблів без подряпин

Якщо плануєте перестановку меблів, використовуйте гігієнічні прокладки для захисту підлоги. Просто підкладіть їх під ніжки меблів липкою стороною до них. Це допоможе уникнути подряпин на підлозі та полегшить пересування важких предметів по кімнаті.

Не треба підіймати важкі меблі, якщо є прокладки (фото: Freepik.com)

Заміна зубної щітки

Забули зубну щітку вдома? Не біда! Тампон може врятувати ситуацію. Нанесіть трохи зубної пасти на поздовжню частину тампона і використовуйте його для очищення зубів. Він чудово впорається зі своєю роботою, коли звичні засоби гігієни недоступні.