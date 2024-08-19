Всегда держите под рукой бумажные полотенца: 7 лайфхаков для всего дома

Вы можете не знать ни одного лайфхака в жизни, но как использовать бумажные полотенца или туалетную бумагу - знать надо. Ибо это - на самом деле "100 в 1" средство в быту. Оно способно справиться с множеством проблем. Какие существуют наиболее оригинальные способы использовать бумажные полотенца или бумагу?

Сохраните свежесть продуктов

Продлите свежесть фруктов и овощей, используя бумажные полотенца. Просто положите полотенце на дно контейнера или заверните им свежую зелень в пакете.

Это поможет удерживать влагу под контролем и продлит срок хранения, а ваша продукция будет радовать вас дольше.

Быстрое охлаждение напитков

Оберните бутылку или банку в увлажненное бумажное полотенце и поместите ее в морозильник на около 15 минут. Это позволит быстро охладить напиток до приятной температуры.

Теперь ваши напитки всегда будут идеально охлаждены, когда вы нуждаетесь в быстром освежающем перерыве.

Легкая очистка микроволновки

Поместите два увлажненных бумажных полотенца внутрь микроволновки и включите на высокой мощности на три минуты. После этого дайте полотенцам остыть и используйте их для протирания внутренней поверхности.

Теперь вы сможете без труда очистить вашу микроволновку, экономя время и силы на уборку.

Дезодорируйте обувь

Нанесите несколько капель эфирного масла на бумажное полотенце и поместите его в обувь на ночь. Это поможет устранить неприятные запахи и оставит обувь свежей.

Благодаря этому пусть ваша обувь не только смотрится стильно, но и пахнет приятно, словно после парфюмерного салона.

Обувь часто пахнет "не очень", и это проблема, которую можно решить с помощью полотенец (фото: Freepik.com)

Проращивайте семена

Смочите бумажное полотенце и разложите семена на нижней части бумаги. Затем сложите полотенце, чтобы покрыть семена, и поместите его в пластиковый пакет, чтобы создать влажную среду для прорастания.

Ваши семена быстро прорастут благодаря простому трюку с полотенцем и обеспечат вам здоровые саженцы.

Храните холодильник в чистоте

Застелите ящик для овощей или полки холодильника бумажными полотенцами. Это будет способствовать поглощению влаги, предотвращая образование плесени и продлевая срок хранения пищи.

Кроме того, это упрощает уборку, собирая капли и рассыпанную еду, а ваш холодильник останется чистым и ухоженным без лишних усилий.

Удобно снимите пену с бульона

Бумажное полотенце также поможет убрать пену и лишний жир из бульона. Уложите на поверхность жидкости бумажное полотенце, а через несколько секунд уберите его вместе с ненужными "бонусами" в супе.

Этот простой трюк обеспечит чистый бульон, который выглядит как в ресторане, без усилий.