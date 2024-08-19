Всегда держите под рукой бумажные полотенца: 7 лайфхаков для всего дома
Вы можете не знать ни одного лайфхака в жизни, но как использовать бумажные полотенца или туалетную бумагу - знать надо. Ибо это - на самом деле "100 в 1" средство в быту. Оно способно справиться с множеством проблем. Какие существуют наиболее оригинальные способы использовать бумажные полотенца или бумагу?
РБК-Украина рассказывает, какой бесконечный потенциал, скрытый в бумажных полотенцах, нашло издание DIY Joy.
Сохраните свежесть продуктов
Продлите свежесть фруктов и овощей, используя бумажные полотенца. Просто положите полотенце на дно контейнера или заверните им свежую зелень в пакете.
Это поможет удерживать влагу под контролем и продлит срок хранения, а ваша продукция будет радовать вас дольше.
Быстрое охлаждение напитков
Оберните бутылку или банку в увлажненное бумажное полотенце и поместите ее в морозильник на около 15 минут. Это позволит быстро охладить напиток до приятной температуры.
Теперь ваши напитки всегда будут идеально охлаждены, когда вы нуждаетесь в быстром освежающем перерыве.
Легкая очистка микроволновки
Поместите два увлажненных бумажных полотенца внутрь микроволновки и включите на высокой мощности на три минуты. После этого дайте полотенцам остыть и используйте их для протирания внутренней поверхности.
Теперь вы сможете без труда очистить вашу микроволновку, экономя время и силы на уборку.
Дезодорируйте обувь
Нанесите несколько капель эфирного масла на бумажное полотенце и поместите его в обувь на ночь. Это поможет устранить неприятные запахи и оставит обувь свежей.
Благодаря этому пусть ваша обувь не только смотрится стильно, но и пахнет приятно, словно после парфюмерного салона.
Обувь часто пахнет "не очень", и это проблема, которую можно решить с помощью полотенец (фото: Freepik.com)
Проращивайте семена
Смочите бумажное полотенце и разложите семена на нижней части бумаги. Затем сложите полотенце, чтобы покрыть семена, и поместите его в пластиковый пакет, чтобы создать влажную среду для прорастания.
Ваши семена быстро прорастут благодаря простому трюку с полотенцем и обеспечат вам здоровые саженцы.
Храните холодильник в чистоте
Застелите ящик для овощей или полки холодильника бумажными полотенцами. Это будет способствовать поглощению влаги, предотвращая образование плесени и продлевая срок хранения пищи.
Кроме того, это упрощает уборку, собирая капли и рассыпанную еду, а ваш холодильник останется чистым и ухоженным без лишних усилий.
Удобно снимите пену с бульона
Бумажное полотенце также поможет убрать пену и лишний жир из бульона. Уложите на поверхность жидкости бумажное полотенце, а через несколько секунд уберите его вместе с ненужными "бонусами" в супе.
Этот простой трюк обеспечит чистый бульон, который выглядит как в ресторане, без усилий.
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