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Всегда держите под рукой бумажные полотенца: 7 лайфхаков для всего дома

Понедельник 19 августа 2024 19:30
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Всегда держите под рукой бумажные полотенца: 7 лайфхаков для всего дома Бумага должна быть всегда под рукой! (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Вы можете не знать ни одного лайфхака в жизни, но как использовать бумажные полотенца или туалетную бумагу - знать надо. Ибо это - на самом деле "100 в 1" средство в быту. Оно способно справиться с множеством проблем. Какие существуют наиболее оригинальные способы использовать бумажные полотенца или бумагу?

РБК-Украина рассказывает, какой бесконечный потенциал, скрытый в бумажных полотенцах, нашло издание DIY Joy.

Сохраните свежесть продуктов

Продлите свежесть фруктов и овощей, используя бумажные полотенца. Просто положите полотенце на дно контейнера или заверните им свежую зелень в пакете.

Это поможет удерживать влагу под контролем и продлит срок хранения, а ваша продукция будет радовать вас дольше.

Быстрое охлаждение напитков

Оберните бутылку или банку в увлажненное бумажное полотенце и поместите ее в морозильник на около 15 минут. Это позволит быстро охладить напиток до приятной температуры.

Теперь ваши напитки всегда будут идеально охлаждены, когда вы нуждаетесь в быстром освежающем перерыве.

Легкая очистка микроволновки

Поместите два увлажненных бумажных полотенца внутрь микроволновки и включите на высокой мощности на три минуты. После этого дайте полотенцам остыть и используйте их для протирания внутренней поверхности.

Теперь вы сможете без труда очистить вашу микроволновку, экономя время и силы на уборку.

Дезодорируйте обувь

Нанесите несколько капель эфирного масла на бумажное полотенце и поместите его в обувь на ночь. Это поможет устранить неприятные запахи и оставит обувь свежей.

Благодаря этому пусть ваша обувь не только смотрится стильно, но и пахнет приятно, словно после парфюмерного салона.

Всегда держите под рукой бумажные полотенца: 7 лайфхаков для всего домаОбувь часто пахнет "не очень", и это проблема, которую можно решить с помощью полотенец (фото: Freepik.com)

Проращивайте семена

Смочите бумажное полотенце и разложите семена на нижней части бумаги. Затем сложите полотенце, чтобы покрыть семена, и поместите его в пластиковый пакет, чтобы создать влажную среду для прорастания.

Ваши семена быстро прорастут благодаря простому трюку с полотенцем и обеспечат вам здоровые саженцы.

Храните холодильник в чистоте

Застелите ящик для овощей или полки холодильника бумажными полотенцами. Это будет способствовать поглощению влаги, предотвращая образование плесени и продлевая срок хранения пищи.

Кроме того, это упрощает уборку, собирая капли и рассыпанную еду, а ваш холодильник останется чистым и ухоженным без лишних усилий.

Удобно снимите пену с бульона

Бумажное полотенце также поможет убрать пену и лишний жир из бульона. Уложите на поверхность жидкости бумажное полотенце, а через несколько секунд уберите его вместе с ненужными "бонусами" в супе.

Этот простой трюк обеспечит чистый бульон, который выглядит как в ресторане, без усилий.

Ранее мы уже писали о 10 мощных способах использовать лимонную кислоту для отчистки всего дома.

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