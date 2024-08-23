Больше чем маникюр: 9 креативных применений лака для ногтей

Практически у каждой женщины есть большое количество полупустых флаконов от лака для ногтей. Не торопитесь их выбрасывать - для них найдется много вариантов практического использования. Где же вам может помочь лак для ногтей?

РБК-Украина (проект Styler) учит вас, как использовать лак для ногтей в домашнем хозяйстве.

Заклейте конверт

У всех нас были такие моменты, когда на конверте не было клея, или когда у вас было много праздничных открыток, и от одного их вида болел язык.

Этот простой трюк - отличный, потому что вам не нужно покупать специальный инструмент только для запечатывания конвертов, и вы избавите себя от необходимости есть клей или использовать непривлекательную ленту для заклеивания.

Просто возьмите флакончик прозрачного лака для ногтей, которым вы больше не пользуетесь, и легко решите проблему.

Маркировка ключей

Вы не можете разобрать все ключи? Нанесите разные цвета лака для ногтей на каждый ключ, чтобы больше никогда не путаться у двери.

Чтобы придать ключам цветную маркировку, нужно всего несколько минут, они водонепроницаемы и прослужат долго, а пока вы этим занимаетесь, вы можете создавать веселые дизайны!

Имеющие текстуру лаки также облегчат поиск нужного ключа, когда вы пытаетесь отпереть дверь в темноте.

Сделайте серьги гипоаллергенными

Покройте штифты серьг прозрачным лаком, чтобы избежать аллергических реакций в чувствительных ушах. Теперь вам не придется выбрасывать милые серьги, которые вам подарил на день рождения ничего не подозревающий любимый.

Нанесите два слоя базового прозрачного лака, давая полностью высохнуть между слоями. Любую часть серьги, затрагивающей уши, следует покрасить.

Легко вденьте нить в иглу

Протягивание нити через маленькое игольное ушко может быть тяжелым, но если нанести немного лака для ногтей на конец нити, она станет жестче и, соответственно, ее будет проще вдеть.

Нанесите на конец нити чуть-чуть прозрачного лака, чтобы ее было легче протянуть в игольное ушко. Вы можете использовать этот трюк для любого типа нитей.

Антискользкие носки

Если вам надоело скользить по деревянным или кафельным полам, просто используйте прозрачный лак для ногтей, чтобы придать своим любимым носкам большее сцепление! Лак хорошо держится на месте, если носок - из шерсти, и не оставляет пятен.

Нанесите лак на подошву носков, чтобы избежать скольжения. Это простое решение для обеспечения безопасности на скользких поверхностях.

Лак - полезная безделушка (фото: Pixabay.com)

Остановите износ шнурков

Бег - отличный способ поддерживать здоровье, но ваши кроссовки могут выглядеть ужасно уже после нескольких месяцев использования. Защитите свои шнурки от износа, погружая их в прозрачную (или цветную, если хотите подобрать под спортивную одежду) лак для ногтей.

Это поможет сберечь шнурки в хорошем состоянии. Лак для ногтей образует защитный слой, предотвращающий их расплетку.

Остановите расползание стрелок на колготках

Это, пожалуй, самое популярное и известное альтернативное использование лака для ногтей, ведь оно прекрасно работает. Просто нанесите немного прозрачного лака на верхнюю и нижнюю части стрелки, а затем дайте высохнуть.

Лак для ногтей предотвращает дальнейшее расползание и образование новых дыр. Это быстрое и эффективное решение для сохранения колготок в хорошем состоянии.

Затяните расшатанный винт

Конечно, существует много прочной мебели, которая выглядит прекрасно в вашем доме, но если вы заметили, что некоторые винты постоянно раскручиваются, стабильность этих предметов может быть под угрозой.

Закрепите расшатанный винт, нанеся немного прозрачного лака сверху, а затем снова затяните его. Лак создает дополнительный слой, удерживающий винт на месте. Это простое решение для быстрого ремонта мебели.

Очень важно, чтобы винты не раскручивались в очках – и лак поможет их зафиксировать (фото: Freepik.com)

Сохраните пуговицы на месте

Всегда грустно, когда рубашка теряет пуговицу из-за того, что нить износилась, поэтому предотвращайте это, нанося немного прозрачного лака, чтобы пуговица оставалась на месте. Лак для ногтей образует защитный слой, помогающий держать пуговицы закрепленными.

Это быстрое и эффективное решение для поддержания хорошего вида вашей одежды. Нанесите лак на нити, чтобы предотвратить их распускание.