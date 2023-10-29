"Приехала на съемки на два часа раньше": известные украинские актеры вспомнили курьезы с переводом часов

Алина Кошарная, актриса сериала "Звʼязок"

Честно говоря, я до сих пор не знаю, когда переводят время. Почему-то эта история всегда идет мимо меня, придя в себя только тогда, когда телефон сам его переводит, - говорит Алина Кошарна. - Но у меня постоянно возникает паранойя, все ли переведено, и не живу ли я по прошлому времени (улыбается). Проверяю сотни раз. А в ночь перехода думаю: "Да, это я сегодня буду спать дольше или, наоборот, меньше?" (смеется).

Алина Кошарная (фото: Новый канал)

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала "Звʼязок"

Факап, связанный с переводом часов, произошел со мной в детстве. Уж и не вспомню, какой это класс. Мы проснулись, а за окном солнышко сияет. И без всякой задней мысли начали собираться в школу, – делится Дима Вивчарюк. – Но вовремя посмотрели на часы. Выяснилось, что родители просто забыли перевести время и сами проснулись на час позже. Потому и не повели нас в школу, потому что мы опоздали бы на занятия. И благодаря этому организовался выходной!

Дмитрий Вивчарюк (фото: Новый канал)

Виталина Библив, актриса сериала "Будиночок на щастя"

Был у меня однажды факап. Тогда я еще не знала, что телефоны сами автоматически переводят время. Так что и я перевела на час назад, и смартфон перевел, - вспоминает Виталина Библив. – Просыпаюсь утром, еду на съемочную площадку на 8 утра, а там закрыто. Я спрашиваю телохранителя: "А что это никого нет?" И он мне: "Что вы хотите в 6 утра?" (смеется). Тогда я еще два часа просидела в павильоне в ожидании съемочной группы.

Виталина Библив (фото: Новый канал)

Полина Фролова, актриса сериала "Голова"

Я очень четко помню историю моего четвертого класса. Тогда мы с сестрой остались дома сами. Поскольку она была старше меня на 8 лет, ей поручили отвести меня в школу. Именно этим утром у меня стартовала спартакиада. Это был конкурс, на который каждый класс готовил выступление со спортивным танцем, а жюри определяло победителей. Мы с одноклассниками должны выступать с разноцветными лентами, которые завязывались на руку. И учительница поручила эту задачу мне как старосте класса. Накануне вечером мы с сестрой нарезали ленты из разных тканей. Так что все было готово! - вспоминает Полина Фролова. - Однако утром я открыла глаза и увидела, что спартакиада начинается через 15 минут! Тогда же как раз переводили часы. Мы очень быстро оделись, выбежали из дома, и я облегченно выдохнула, потому что мой класс еще не выступал. Но сразу до меня дошло, что я забыла ленты дома! На то, чтобы сбегать за ними, времени не было. До сих пор помню, как одноклассники смотрели на меня из-за того, что я их подвела. Наш класс был единственным, выступавшим без всякого реквизита. И мне было очень стыдно.

Полина Фролова (фото: Новый канал)