Украина перешла на зимнее время. Который сейчас час?

В ночь на 29 октября в Украине состоялся перевод часов на зимнее время. Теперь, в последний выходной день месяца, у многих возникает вопрос "Который же сейчас час?".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Days-Pedia, постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, который сейчас действительно час, куда нужно перевести стрелки (если вы не сделали этого вчера) и зачем Украина перешла на зимнее время.

Как точно проверить, который сейчас час

Переход на зимнее время произошел в Украине сегодня, в 4 часа ночи (по Киеву). Стрелки часов нужно было перевести час назад.

Все ваши смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, скорее всего, "переключились" на новое время автоматически. А вот механические приборы нужно перевести вручную.

Для того чтобы проверить актуальное время, можно воспользоваться специальными сервисами проверки времени.

Если вы не совсем им доверяете, воспользуйтесь поиском в Google. Достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)".

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Когда переводить часы придется еще раз

Перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Следовательно, в следующий раз мы будем переходить уже на летнее время.

Перевести стрелки на час вперед украинцам придется 31 марта 2024 года в 3 часа ночи.

Схема перевода часов на летнее время (иллюстрация: Wikipedia)

Зачем украинцам переводить часы

Перевод часов на зимнее и летнее время возник с целью более рационального использования дневного света и экономии энергии (благодаря "изменению" времени можно дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение).

В то же время, противники перевода стрелок подчеркивают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и, соответственно, назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако до сих пор остается открытым, поскольку депутаты не могут определиться, какое время оставлять - зимнее или летнее (ведь в Украине - достаточно большое расстояние между восточными и западными областями).

Итак, по состоянию на данный момент Украина, как и почти 70 других стран мира, практикует сезонный перевод часов. Между тем около 135 стран мира либо никогда не "меняли" время, либо полностью отказались от такой идеи.