Перевод часов. Когда нужно быть на вокзале, чтобы не пропустить свой поезд

Уже сегодня ночью вся Украина переходит на зимнее время . Пассажирам "Укрзалізниці" стоит обратить внимание на этот факт, ведь никому не хотелось бы "застрять" на перроне в ожидании поезда или же и вовсе его пропустить.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Укрзалізниця", Days-Pedia, постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда пассажирам нужно быть на вокзале, чтобы не упустить свой поезд.

Когда "Укрзалізниця" переходит на зимнее время

Для того чтобы пассажиры "Укрзалізниці" не опоздали на рейсы из-за перехода на зимнее время, или же наоборот не ждали слишком долго, национальный перевозчик переходит на зимнее время вместе со всей страной.

Итак, стрелки часов "Укрзалізниця" переводит на один час назад в воскресенье, 29 октября, в 04:00 по киевскому времени.

При этом, исходя из прошлогодней практики, время отправления и прибытия поездов в билетах за 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов.

То есть на перроне у поезда вам нужно быть в то время, которое указано в билете.

Итак, путешествие будет удачным, если вы не забудете привести в соответствие время своих часов.

Как проверить точное время

Все смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, переходят на новое время автоматически. А вот механические приборы (либо не подключенные к интернету) необходимо перевести вручную.

Для того чтобы проверить актуальное время, можно воспользоваться онлайн-сервисом проверки реального времени.

Если же вы не совсем ему доверяете, воспользуйтесь поиском в Google. Достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)".

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А что с непогодой?

Согласно сообщению "Укрзалізниці", несмотря на стихию на большинстве территории страны, поезда продолжают движение.

Железнодорожники на местах оперативно ликвидируют последствия и делают курсирование поездов возможным, ведь в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью.

За задержками поездов украинцы могут следить в онлайн-режиме.

"Пассажиров этих рейсов просим информировать наших проводников и стюардов о необходимых пересадках: наши диспетчеры будут централизованно координировать движение и продолжительность остановок, чтобы непогода повлияла на ваши планы как можно меньше", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзалізниці".

Уточняется, что узнать время, а также путь прибытия либо отправки того или иного поезда можно в приложении "Укрзалізниці" или в чат-ботах в разделе "онлайн-табло".