Как адаптироваться к переводу часов и избежать негативного влияния на здоровье

Каждый год в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. Будут переводить стрелки часов на час назад 29 октября в 04:00. Однако часто такое изменение режима дня становится стрессом для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что нужно сделать

Для того, чтобы такое изменение режима дня не стало стрессом для организма, важно к этому подготовиться.

Чтобы улучшить качество сна и не пострадать от сбоя "внутренних" часов из-за перевода стрелок, нужно:

не употреблять кофеин за 6 часов до сна (кофе, чай)

отказаться от употребления алкоголя и табака, особенно перед сном

не употреблять тяжелую, острую и сладкую пищу за несколько часов перед сном, но можно сделать легкий перекус

не заниматься физической активностью перед сном, делайте это днем, а вечером выберите легкую прогулку

регулярно проветривайте комнату, соблюдайте комфортный для себя температурный режим

обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни во время сна

Сколько нужно спать

Главное правило полноценного сна - его регулярность и более или менее одинаковая продолжительность. Взрослым 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет - 9-12 часов, 13-18 лет - 8-10 часов.

Важно помнить, что лишение человека сна - это ужасная пытка, ведь правильный сон всегда ночью.

Недостаточность сна оказывает значительное влияние на психическое здоровье и общее качество жизни. Так, у здоровых взрослых кратковременные последствия недостаточности сна включают повышенную уязвимость к стрессу, ухудшение качества жизни, эмоциональный дистресс и расстройства настроения, нарушение памяти и когнитивные нарушения, сложности с выполнением задач.

Длительными последствиями недостаточности и нарушения сна могут быть проблемы с тяжестью, гипертония, сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и т.д. Недостаточность сна и последствия этого могут свести на нет преимущества здорового образа жизни.