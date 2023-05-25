Поздравьте близких с Вознесением: красивые картинки, открытки и СМС к большому празднику

Поздравьте родных и близких с Вознесением красивыми открытками, стихами, короткими СМС и просто искренними словами.

25 мая 2023 года отмечается Вознесение Господне по православному календарю. Это важное событие и большой праздник, на который следует делать добро, помогать ближним и желать счастья и благополучия.

Как это сделать - в материале Styler дальше.

Поздравления в открытках, стихах и СМС

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

С Днем Господня Вознесенья

Поздравляю я тебя,

Счастья, радости, везенья,

От души желаю я.

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Счастья и большой любви

В жизни вам желаю!

Поздравляю с Господним Вознесением,

С днем вечной жизни торжества!

Желаю искренности и смирения,

Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,

В душе огонь добра горит.

Желаю жить всегда на славу,

И пусть Господь тебя хранит!

С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю,

Мира, радости в семье

От души вам пожелаю.

Чтоб мечты сбывались ваши,

Вера жизнь чтоб озаряла,

Чтоб любовь от вьюг житейских

Вас всегда оберегала.

Будет пусть надежда светлой,

Счастья вам и процветания,

Пусть Господь вам помогает

И спасет вас от страдания.



Красивые картинки и искренние слова к Вознесению

Поздравляем вас со светлым праздником, желаем вам мира и гармонии в душе, здоровья вам и вашим близким, крепости духа и благословения Божия на все добрые дела.

Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, покой и любовь.

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть ваш дом согреет солнцем и лучи наполнят добром, радостью, счастьем! Желаю понимания, дружной семьи и крепкой любви!

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, освещающая дорогу и направляющая на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

Фото: Styler, freepik, pixabay

Напомним, что в христианстве Вознесение Господне символизирует вознесение Иисуса Христа на небо, которое произошло через 40 дней после Воскресения. Отмечается как большой праздник, всегда приходящийся в четверг сорокового дня после Пасхи.

Видеопоздравление с большим праздником