Привітайте близьких з Вознесінням: гарні картинки, листівки й СМС до великого свята
25 травня 2023 року відзначається Вознесіння Господнє за православним календарем. Це важлива подія і велике свято, на яке варто робити добро, допомагати ближнім і бажати щастя й добробуту.
Привітайте рідних і близьких з Вознесінням гарними листівками, віршами, короткими СМС і просто щирими словами.
Як це зробити - в матеріалі Styler далі.
Привітання в листівках, віршах і СМС
Сьогодні - Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії та чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,
А молитви долинуть до небес!
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
Гарні картинки і щирі слова до Вознесіння
Вітаємо вас зі світлим святом, бажаємо вам миру та гармонії у душі, здоров'я вам та вашим близьким, міцності духу та Божого благословення на всі добрі справи.
Вітаю з Божественним святом Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа завжди буде наповнена лише гармонією, духовністю та спокоєм. Бажаю, щоб у вашому домі була радість, віра, спокій та любов.
Від щирого серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай ваш дім зігріє сонцем і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю порозуміння, дружної родини та міцного кохання!
Мир дому, щоб віра і любов гріли та оберігали серця, близьких та палко коханих людей. Нехай у небі завжди світить зірка, яка висвітлює дорогу і спрямовує на правдивий шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!
Фото: Styler, freepik, pixabay
Нагадаймо, що у християнстві Вознесіння Господнє символізує вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Відзначається як велике свято, яке завжди припадає у четвер сорокового дня по Воскресінні.
Відеопривітання з великим святом
Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Вознесіння.
Крім того читайте, яку молитву слід прочитати на Вознесіння 2023.