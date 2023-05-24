Вознесение Господне 2023: самый строгий запрет праздника, который может навлечь беду

Вознесение Господне - переходный двунадесятый праздник, который отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2023 году празднуют его по православному календарю 25 мая, вспоминая такое библейское событие, как вознесение Иисуса Христа на небеса. Учитывая важность праздника, он имеет ряд важных традиций и запретов.

О последних узнайте ниже из нашего материала Styler.

Что нельзя делать в этот день

Одним из важнейших запретов считается работа с острыми инструментами. Подразумевается, что на Вознесение нельзя ничего резать, копать, стричь и обрезать. Особенно это касается укорачивания волос.

Кроме того, запрещено делать такие вещи:

25 мая не стоит забивать птиц и скот. Считается, что из-за этого может заболеть родной человек.

Так же не стоит заниматься рукоделием - шить, вязать, вышивать, ткать и прочее.

Ни в коем случае в этот светлый день нельзя находиться в плохом настроении, ругаться, злословить, злиться и обижаться на кого-нибудь.

Нельзя заниматься тяжелым трудом - ремонтировать, строить, делать генеральную уборку.

Нельзя просить в церкви Бога о деньгах и материальном обогащении.

Кроме того, в этот день православная церковь запрещает жениться, венчаться, отказывать нуждающимся в помощи, ездить на кладбище, вспоминать умерших.

Не стоит на Вознесение плевать на землю. В народе верили, что так можно попасть во Христа, под видом нищих приходящего в дом.

Что нужно сделать на Вознесение

В канун праздника в храмах начинается торжественное пение, а вечером происходит всенощное бдение. Верующие идут в церковь, проводят этот день в молитвах, исповедуются и причащаются.

Праздник всегда выпадает на четверг и в этот день нет ни поста, поэтому разрешено есть любые блюда.

Интересно, что в дохристианские времена люди отмечали переход с весны в лето. Считалось, что именно в этот период наступает настоящая жара. Тогда во время празднования водили хороводы, пели, устраивали громкие застолья.

Также существует традиция на Вознесение печь особое печенье. Такое угощение имело название "лесенки" (оно символизирует восхождение Сына Божия на небеса). Делали его в виде перекладин из теста, освящали в церкви, а потом угощали им родных.

До этого дня пытались полностью посадить огород, потому что скоро будет Троица.