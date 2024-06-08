"Призрак моего дома настоящий". Женщина увидела на картах Google существо, живущее с ней много лет

Женщина по имени Лиза долгое время чувствовала, что с ее домом что-то не так. Она рассказывает, что некоторое время подозревала в своем доме какую-то сверхъестественную силу, возможно, привидений.

"Это очень активное привидение. Однажды я даже зафиксировала на аудио, как он ударился об объект и упал на пол! У меня есть видео с аудио, как детское масло по всей комнате опрокинуло и ударилось об пол", - говорит она.

Лиза признается, что ей трудно снимать доказательства, потому что она не является профессионалом, и не всегда успевает записать происходящее.

А недавно она получила доказательство того, что с ее домом действительно что-то не так. Просматривая свой дом на картах Google, она заметила удивительное существо. Это существо стояло у входной двери, оно было серого цвета. На голове капюшон или существо держит руки над головой – понять трудно.

"Google Street View доказал, что призрак моего дома настоящий. Фотографии для меня достаточно надежны, они сделаны с интервалом в несколько секунд, поэтому мне трудно поверить, что это было размытое лицо или какое-то украшение", - рассказала женщина.

Скриншоты

Следует отметить, что в комментариях люди все равно начали сомневаться в том, что это действительно призрак. Они совершили несколько интересных предположений.