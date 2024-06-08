"Привид мого будінку справжній". Жінка побачила на картах Google істоту, що живе з нею багато років

Жінка на ім'я Ліза довгий час відчувала, що з її будинком щось не так. Вона розповідає, що певний час підозрювала у своєму домі якусь надприродну силу, можливо привидів.

"Це дуже активний привид. Одного разу я навіть зафіксувала на аудіо, як він вдарився об об'єкт і впав на підлогу! У мене є відео з аудіо, як дитяче масло по всій кімнаті перекинуло і вдарилося об підлогу", - каже вона.

Ліза зізнається, що їй важко знімати докази, бо вона не є професіоналом, і не завжди встигає записати те, що відбувається.

А нещодавно вона отримала доказ того, що з її будинком дійсно щось не так. Переглядаючи свій будинок на картах Google, вона помітила дивну істоту. Ця істота стояла у вхідних дверях, вона була сірого кольору. На голові капюшон або істота тримає руки над головою - зрозуміти важко.

"Google Street View довів, що привид мого будинку справжній. Фотографії для мене досить надійні, вони зроблені з інтервалом в кілька секунд, тому мені важко повірити, що це була розмита особа чи якась прикраса", - розповіла жінка.

Скриншоти

Варто зазначити, що у коментарях люди все одно почали сумніватися в тому, що це дійсно привид. Вони зробили декілька цікавих припущень.