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"Привид мого будінку справжній". Жінка побачила на картах Google істоту, що живе з нею багато років

Жінка на картах Google побачила привида у своєму домі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жінка, переглядаючи знімки свого будинку в режимі онлайн на Google Street View, побачила істоту, яка мешкає разом з нею вже багато років. На одному з кадрів вона помітила сіру фігуру, яка стоїть біля вхідних дверей в капюшоні або з піднятими догори руками.

Що відомо про дивну істоту та яку шокуючу історію розповіла власниця дому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Reddit.

Жінка на ім'я Ліза довгий час відчувала, що з її будинком щось не так. Вона розповідає, що певний час підозрювала у своєму домі якусь надприродну силу, можливо привидів.

"Це дуже активний привид. Одного разу я навіть зафіксувала на аудіо, як він вдарився об об'єкт і впав на підлогу! У мене є відео з аудіо, як дитяче масло по всій кімнаті перекинуло і вдарилося об підлогу", - каже вона.

Ліза зізнається, що їй важко знімати докази, бо вона не є професіоналом, і не завжди встигає записати те, що відбувається.

А нещодавно вона отримала доказ того, що з її будинком дійсно щось не так. Переглядаючи свій будинок на картах Google, вона помітила дивну істоту. Ця істота стояла у вхідних дверях, вона була сірого кольору. На голові капюшон або істота тримає руки над головою - зрозуміти важко.

"Google Street View довів, що привид мого будинку справжній. Фотографії для мене досить надійні, вони зроблені з інтервалом в кілька секунд, тому мені важко повірити, що це була розмита особа чи якась прикраса", - розповіла жінка.

Скриншоти

Варто зазначити, що у коментарях люди все одно почали сумніватися в тому, що це дійсно привид. Вони зробили декілька цікавих припущень.

  • Виглядає як стіл або предмет меблів. Перевернутий на бік, а природній візерунок дерева на відстані або роздільна здатність зробили кошмарне видовище.
  • Може це малюнок на футболці чи куртці людини, що стоїть у дверях?
  • На другому фото виглядає так, ніби хтось стоїть за столом, і його голова видна над ним.
  • Не буду брехати, виглядає як крейдою на стіні будинку. Це не означає, що ви брешете, але це навряд можна вважати доказом для всіх, що це привид у домі.
  • У вашому домі живе скат?
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