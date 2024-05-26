Эти 6 мифических существ имеют реальные прототипы в мире

Мифические существа очаровывали человечество на протяжении тысячелетий. Эти фантастические создания населяют фольклор, литературу и искусство разных культур и эпох. Однако, какими бы невероятными они ни казались, многие из этих мифических существ имеют реальные аналоги или происхождение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о мифических существах, у которых есть реальные прототипы в жизни.

Драконы

Мифическое существо

Драконы, пожалуй, самые повсеместные мифические существа, изображаемые как большие, змееподобные создания, которые могут летать и извергать огонь. Они встречаются в мифах Европы, Азии и Америки.

Реальный прототип

Ископаемые останки крупных рептилий, таких как динозавры, вероятно, вдохновили легенды о драконах. Например, открытие костей динозавров в древнем Китае могло привести к появлению представлений о драконах.

По данным BBC, древние китайские ученые ошибочно принимали эти окаменелости за останки драконов, вплетая их в свое богатое мифологическое полотно.

Кроме того, живые рептилии, такие как комодский дракон, который может достигать длины до 10 футов и обладает устрашающим укусом, могли способствовать возникновению легенд о драконах.

Иллюстрация крылатого огнедышащего дракона (фото: Wikimedia)

Русалки

Мифическое существо

Русалки изображаются как существа с верхней частью тела человека и хвостом рыбы. Они часто ассоциируются с красотой, тайной и опасностью, очаровывая моряков и уводя их в водяные могилы.

Реальный прототип

Считается, что ламантин, морское млекопитающее, обитающее в прибрежных водах и реках, вдохновил многие легенды о русалках. Моряки, находившиеся в море длительное время, могли принимать ламантинов или дюгоней за русалок, особенно при плохой видимости.

По данным National Geographic, мягкие, похожие на человеческие, движения ламантина и его способность поднимать голову над водой могли легко быть неправильно истолкованы усталыми, одинокими моряками.

Джон Уильям Уотерхаус, Русалка (фото: Wikimedia)

Единороги

Мифическое существо

Единороги - легендарные существа, похожие на лошадей с единственным спиралевидным рогом на лбу. Они часто являются символами чистоты, грации и недосягаемой красоты.

Реальный прототип

Миф о единороге мог возникнуть из описаний носорога путешественниками. Древнегреческий историк Ктесий описывал однорогого зверя в Индии, который сильно напоминает носорога.

Эласмотерий, вымерший род гигантских носорогов, живших в Евразии, имел большой рог и мог повлиять на мифы о единорогах. Кроме того, клыки нарвала часто продавались как "рога единорогов" в Средние века, поддерживая легенду.

Единорог (фото: Medium)

Грифоны

Мифическое существо

Грифоны - легендарные существа с телом льва и головой, и крыльями орла. Их часто изображают как стражей сокровищ и божественных существ.

Реальный прототип

Происхождение грифонов может быть связано с окаменелыми останками протоцератопса, динозавра, найденного в пустыне Гоби. Эти окаменелости с лицом, похожим на клюв, и четырьмя ногами могли быть интерпретированы древними людьми как доказательство существования грифонов.

Адриенна Майор, классический фольклорист и историк, предположила, что скифские кочевники, обнаружившие окаменелости протоцератопсов, могли распространить истории о грифонах по всему древнему миру.

Как мог выглядеть грифон (фото: Mythology Characters and Creatures)

Кракен

Мифическое существо

Кракен - легендарное морское чудовище, которое, как говорят, обитает у побережья Норвегии и Гренландии. Его описывают как гигантского осьминога или кальмара, способного утаскивать целые корабли на дно океана.

Реальный прототип

Гигантский кальмар, глубоководное существо, вероятно, вдохновил легенду о Кракене. Этот кальмар, который может достигать длины до 43 футов, был в значительной степени неизвестен науке до относительно недавнего времени.

Наблюдения этих огромных кальмаров моряками, часто в сочетании с естественными преувеличениями и страхом, вероятно, привели к мифу о Кракене.

Недавние исследования и редкие встречи подтвердили существование гигантских кальмаров, придавая достоверность рассказам древних моряков.

Кракен в художественном представлении (фото: Medievalists)

Чупакабра

Мифическое существо

Чупакабра - это существо из латиноамериканского фольклора, о котором говорят, что оно пьет кровь домашнего скота, особенно коз. Описания различаются, но его часто изображают как рептилию с шипами на спине.

Реальный прототип

Многие случаи появления чупакабры можно объяснить дикими животными, страдающими от тяжелой формы чесотки, кожного заболевания, вызываемого клещами. Животные, такие как койоты или еноты, страдающие от чесотки, теряют шерсть и могут выглядеть исхудавшими и чудовищными.

По данным Live Science, ДНК-тесты останков, приписываемых чупакабре, часто показывают, что это обычные животные с чесоткой, опровергая миф, но объясняя его распространенность в популярной культуре.

Чупакабра (фото: Texas Monthly)