Замок-призрак. Историк показал, как выглядит самая загадочная крепость Украины

На территории Украины осталось немало замков, большинство из них уже достаточно хорошо изучены. Одним из самых загадочных является средневековая Тустанская крепость. Которая когда-то была и оборонительным замком, и таможней.

О том, что известно о загадочной крепости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео историка Александра Алферова в YouTube .

Как выглядит замок-призрак Тустань

"В Украине есть замок-призрак - то есть он есть, и одновременно его нет. В Стрыйском районе Львовской области есть вроде бы как обычные скалы. Но когда местные исследователи начали изучать, что за специальные пазы под балки там есть, то они заподозрили, что в эти пазы что-то вставлялось - древесина и какие-то бревна", - говорит историк.

После этого открытия ученые приступили к реконструкции. Оказалось, что в эти пазы, когда-то вставляли деревянные бревна, которые формировали крепость.

"Эта крепость принадлежала к средневековому украинскому государству Русь и была одним из волостных центров", - добавляет Алферов.

Что известно о Тустанской крепости

Тустанская крепость-град и таможня XII-XVI веков, остатки древнерусского наскального оборонного комплекса являются памятником археологии национального значения.

Тустань была волостным центром (административная единица низшего уровня в Восточной Европе), а также таможенным пунктом на важном соляном пути между Дрогобычем, Закарпатьем и Западной Европой. Самые древние письменные упоминания о Тустане датируются 1340 годом, а последние - 1565 годом.

Упадок крепости вызвали несколько факторов: в Европе открыли собственные залежи соли, отношения между Венгрией и Польшей наладились, а также изменилась военная тактика и уже было неуместно удерживать оборонный замок.

В Тустане ученые обнаружили петроглифы (наскальные изображения). Они расположены на центральной и самой большой группе - Камень, и находятся в труднодоступных местах. Наибольшее любопытство вызвала группа изображений, которые имеют вид круга, диска или схематических округлых фигур. Такие знаки называют солярными (солнечными).

Тустанская крепость (фото: Википедия)

Но некоторые исследователи считают, что эти изображения имеют естественное происхождение - это рельефы окаменевших морских губок, образовавшихся в процессе выветривания скальной породы.

Но вместе с этим в Тустане есть петроглифы и рукотворного происхождения - это изображение волка, догоняющего лося, коня и всадника. Также есть группа наскальных изображений из восьми фигур: пяти топоров, двух крестов и одной свастики-четырехнога.

По мнению ученых, часть этих петроглифов могли создать в XVIII-XX вв., когда к скале уже приезжали путешественники.

В 2021 году активисты создали виртуальную дополненную реальность - программа показывает, какой была крепость когда-то. Для этого нужно установить специальное мобильное приложение, навести смартфоном на любую часть скалы и на экране появится изображение.

Компьютерная реконструкция крепости (скриншот с видео)