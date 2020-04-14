ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк приготував сюрприз на період карантину: що відомо

STYLERЖиття    14.04.2020 - 17:13
ПриватБанк приготував сюрприз на період карантину: що відомо
ПриватБанк (фото: Уніан)

ПриватБанк вводить додаткові "кредитні канікули" на період карантину

ПриватБанк оголосив "кредитні канікули" для позичальників "Житло в кредит", "Авто в розстрочку" і "Кредит під заставу нерухомості", які відчувають труднощі через пандемію коронавіруса.

Клієнти банку, які зараз відчувають фінансові труднощі через звільнення, відпустки за свій рахунок і т. д., мають право на перенесення строків усіх чергових платежів по 31 липня 2020 року.

Для оформлення "кредитних канікул" за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості", необхідно заповнити заявку на сайті банку. Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

В ПриватБанку також нагадали, що на період карантину для фізичних осіб доступно більшість кредитних програм банку. Крім того, згідно із законом № 533-IX від 17 березня, в разі виникнення проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією і карантином, штрафи та пені за прострочення платежів нараховуватися не будуть.

Нагадаємо, що ПриватБанк вирішив мінімізувати контакт з продавцями і покупцями в магазинах, і відмовився від обов'язкового друку паперових чеків в POS-терміналах. Після авторизації на екрані POS-терміналу з'явиться питання, друкувати чек чи ні, і касир зможе вибрати той варіант, який влаштує покупця.

У фінустанові очікують, що таке рішення дасть можливість економити до 2 мільйонів гривень у місяць. При цьому за рік така економія складе до 24 мільйонів гривень.

Раніше ПриватБанк відмінив штрафи за всіма кредитними картками з 1 березня по 30 квітня, а також відповідальність за несплату штрафів та пені. Банк також по 31 травня буде нараховувати відсотки тільки за базовою процентною ставкою для клієнтів з простроченням зобов'язань за договором за кредитними картками.

Верховний суд призначив дату розгляду справи про вклади Суркісів у ПриватБанку Як взяти швидкий кредит в Україні і не "прогоріти": важливі поради українцям
Новини України ПриватБанккредит
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся