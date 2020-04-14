ПриватБанк приготував сюрприз на період карантину: що відомо

ПриватБанк (фото: Уніан)

ПриватБанк вводить додаткові "кредитні канікули" на період карантину

ПриватБанк оголосив "кредитні канікули" для позичальників "Житло в кредит", "Авто в розстрочку" і "Кредит під заставу нерухомості", які відчувають труднощі через пандемію коронавіруса.

Клієнти банку, які зараз відчувають фінансові труднощі через звільнення, відпустки за свій рахунок і т. д., мають право на перенесення строків усіх чергових платежів по 31 липня 2020 року.

Для оформлення "кредитних канікул" за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості", необхідно заповнити заявку на сайті банку. Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

В ПриватБанку також нагадали, що на період карантину для фізичних осіб доступно більшість кредитних програм банку. Крім того, згідно із законом № 533-IX від 17 березня, в разі виникнення проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією і карантином, штрафи та пені за прострочення платежів нараховуватися не будуть.

Нагадаємо, що ПриватБанк вирішив мінімізувати контакт з продавцями і покупцями в магазинах, і відмовився від обов'язкового друку паперових чеків в POS-терміналах. Після авторизації на екрані POS-терміналу з'явиться питання, друкувати чек чи ні, і касир зможе вибрати той варіант, який влаштує покупця.

У фінустанові очікують, що таке рішення дасть можливість економити до 2 мільйонів гривень у місяць. При цьому за рік така економія складе до 24 мільйонів гривень.

Раніше ПриватБанк відмінив штрафи за всіма кредитними картками з 1 березня по 30 квітня, а також відповідальність за несплату штрафів та пені. Банк також по 31 травня буде нараховувати відсотки тільки за базовою процентною ставкою для клієнтів з простроченням зобов'язань за договором за кредитними картками.