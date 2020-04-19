Обережно, нова афера: як дурять довірливих українців

(Колаж РБК-Україна)

Коронавірус 2020 став причиною виникнення нової схеми

Коронавірус 2020 сприяє виникненню нових афер, за допомогою яких у довірливих українців намагаються виманити гроші. Шахрайство з метою особистої наживи відбувається все частіше, адже під час карантину це зробити ще простіше.

Одна зі схем - це коли на телефон дзвонить "лікар" і схвильованим голосом повідомляє, що ваш родич потрапив у лікарню з коронавірусом. При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки і без того багато.

Далі пропонують перевести гроші, щоб оплатити ліки. Після отримання необхідної суми безслідно зникають. Не ведіться на подібний прийом і для початку зателефонуйте родичу, щоб дізнатися його самопочуття.

Також нерідко можна зіткнутися з сайтами, які пропонують купити різні препарати від зараження. Ви замовляєте, оплачуєте заздалегідь гроші, але товар так і не отримуєте.

Таких афер можна перерахувати ще безліч. Тому рекомендуємо бути більш уважними і піддавати сумніву будь-яку надану інформацію від незнайомих людей.

Нагадаємо, що у Німеччині шахраї намагалися вкрасти "антикризові гроші" для підприємців.

Раніше ми писали, що через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, а також розповідали, як від них уберегтися.