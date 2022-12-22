ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом

ПриватБанк перед Новым годом сделал важное заявление для украинцев, которые являются клиентами этого финансового учреждения.

Что изменилось в услугах банка - читайте в нашем материале ниже .

Что же изменилось?

Клиенты ПриватБанка получили уведомление, что для приведения в соответствие законодательства Украины с законодательством Европейского Союза были внесены изменения в условия и правила предоставления платежных услуг.

Таким образом, теперь в банках будут применяться дебетовые и кредитные переводы.

Дебетовые переводы - это оплата услуг банка (погашение кредита, процентов, комиссия за обслуживание счета и т.п.).

Кредитные переводы - это автоматические оплаты по услуге "Регулярные платежи" (регулярные платежи за товары или услуги, налоги и взносы, пополнение депозитов, оплата коммуналки, услуги интернет-провайдера, мобильной связи и т.п.).

В ПриватБанке отметили, что права и обязанности финучреждения и всех их клиентов сохранены в том же объеме.

Также заметим, что эти изменения не требуют от украинцев-клиентов ПриватБанка дополнительных обращений в банк или подписания документов.