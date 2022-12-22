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Приват24 может нестабильно работать: в чем причина

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 11:41
Приват24 может нестабильно работать: в чем причина Фото: Приват24 может нестабильно работать: в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пользователи Приват24 могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Приват24.

У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа.

Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.

Приват24 может нестабильно работать: в чем причина

Фото: Приват24 может нестабильно работать: в чем причина (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писалао о том, что недавно ПриватБанк объяснил, как он будет работать в случае продолжительного блекаута.

Также недавно банк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах до 20 тысяч гривен.

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