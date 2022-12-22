Приват24 может нестабильно работать: в чем причина
Фото: Приват24 может нестабильно работать: в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пользователи Приват24 могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Приват24.
У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа.
Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.
Фото: Приват24 может нестабильно работать: в чем причина (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писалао о том, что недавно ПриватБанк объяснил, как он будет работать в случае продолжительного блекаута.
Также недавно банк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах до 20 тысяч гривен.
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