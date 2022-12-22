ПриватБанк зробив важливу заяву перед Новим роком
ПриватБанк перед Новим роком зробив важливу заяву для українців, які є клієнтами цієї фінансової установи.
Що змінилося у послугах банку - читайте у нашому матеріалі нижче.
Що саме змінилося?
Клієнти ПриватБанку отримали повідомлення, що для приведення до відповідності законодавства України із законодавством Європейського Союзу було внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг.
Таким чином, відтепер в банках будуть застосовуватися дебетові та кредитові перекази.
Дебетові перекази - це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).
Кредитові перекази - це автоматичні оплати за послугою "Регулярні платежі" (регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв'язку тощо).
У ПриватБанку наголосили, що права та обов’язки фінустанови та усіх їхніх клієнтів збережено в тому самому обсязі.
Також зауважимо, що ці зміни не вимагають від українців-клієнтів ПриватБанку додаткових звернень до банку чи підписання документів.
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