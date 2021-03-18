ПриватБанк зробив заяву про роботу під час нового локдауну в Києві

У Києві посилюють карантин з 20 березня через погіршення ситуації з COVID-19, і нові обмеження діятимуть по 9 квітня включно. У цей період сфера обслуговування переходить на особливий режим роботи.

Чи вплине новий локдаун на графік роботи банківських установ у столиці? Чи стануть тепер закривати двері у відділеннях банку раніше, ніж зазвичай. Про це читайте в матеріалі Styler нижче .

Як працюватиме ПриватБанк після посилення карантину в Києві

Як зазначили в адміністрації фінансової установи, жителів і гостей столиці після повернення локдауну сюрпризи у відділеннях банку не очікують.

"Банків це не стосується. Всі відділення ПриватБанку у Києві та інших містах, у яких посилили карантинні обмеження, працюватимуть у звичному режимі", - розповіли нам представники фінансової установи.

Зараз у зв'язку з карантином у всіх відділеннях була введена годинна перерва в роботі протягом дня (щоб провітрити приміщення і для додаткової прибирання). Також відділення закриті на вихідні.

Актуальний графік можна перевірити на сайті банку у розділі "Відділення".

Чи будуть зміни в роботі Ощадбанку з 20 березня по 9 квітня

Аналогічна ситуація і в Ощадбанку, який також продовжує роботу за звичайним графіком.

При цьому у фінустанові зауважили нашому журналісту, що в банку нині обговорюють ситуацію у зв'язку з рішенням про посилення карантину в Києві.

В адміністрації Ощадбанку пообіцяли за результатами оперативно проінформувати клієнтів.

Додамо, що в цілому, всі відповіді представників банківських установ Києва зводяться до однієї: "Відділення працюють в звичайному режимі, поки змін не було".

Які вводять обмеження в Києві при посиленні карантину з 20 березня по 9 квітня (інфографіка: РБК-Україна)