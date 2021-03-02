ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ виявив у ПриватБанку порушення фінмоніторингу

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 17:31
НБУ виявив у ПриватБанку порушення фінмоніторингу Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) виявив у ПриватБанку порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Через це державний банк отримав від НБУ попередження.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

Як зазначається в повідомлені, НБУ застосовував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2020 рік отримали 41,296 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). Найбільше відділень раніше в державних Ощадбанку (1837) та Приватбанку (1717).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка ПриватБанк Національний банк України
NEWS
Ляшко отримав щеплення від коронавірусу
Ляшко отримав щеплення від коронавірусу
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді