НБУ виявив у ПриватБанку порушення фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) виявив у ПриватБанку порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Через це державний банк отримав від НБУ попередження.

Про це повідомляє прес-служба НБУ .

За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

Як зазначається в повідомлені, НБУ застосовував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.