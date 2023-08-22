ПриватБанк запустил новую функцию, которая упростит жизнь ФОПам
ПриватБанк запустил новую услугу, которая позволит проверить контрагента в приложении "Приват24 для бизнеса".
Как ею воспользоваться - читайте в нашем материале ниже.
Как проверить контрагента
Это можно сделать в меню "Платежи в гривне" с помощью услуги "Досье деловой репутации".
Сначала откройте меню "Платежи в гривне". Перейдите к созданию платежа.
Далее введите ЕГРПОУ или ИНН получателя и нажмите кнопку "Проверить контрагента".
В новой вкладке появится информация о компании, реквизиты которой вы ввели.
Чтобы отслеживать изменения контрагентов, достаточно активировать мониторинг и добавить перечень контрагентов для отслеживания.
Чтобы активировать мониторинг своей компании, нужно нажать переключатель под названием компании в услуге "Досье деловой репутации".
Как активировать мониторинг контрагента
Для активизации этой услуги в "Досье деловой репутации" сначала нажмите кнопку "Настройка мониторинга".
Выберите подходящий тариф и нажмите "Подключить".
Нажмите кнопку "Добавить компанию", введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Добавить".
Ранее ПриватБанк запустил новую услугу бизнес-клиентам "Досье деловой репутации".
Перед этим этот государственный банк продлил срок всех карточек на два года.