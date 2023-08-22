ПриватБанк запустив нову функцію, яка спростить життя ФОПам
ПриватБанк запустив нову послугу, яка дозволить перевірити контрагента в додатку "Приват24 для бізнесу".
Як нею скористатися - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як перевірити контрагента
Це можна зробити в меню "Платежі у гривні" за допомогою послуги "Досьє ділової репутації".
Спочатку відкрийте меню "Платежі в гривні". Перейдіть до створення платежу.
Далі введіть ЄДРПОУ або ІПН одержувача та натисніть кнопку "Перевірити контрагента".
У новій вкладці з’явиться інформація про компанію, реквізити якої ви ввели.
Щоб відстежувати зміни за контрагентами, достатньо активувати моніторинг і додати перелік контрагентів для відстеження.
Щоб активувати моніторинг своєї компанії, потрібно натиснути на перемикач під назвою компанії в послузі "Досьє ділової репутації".
Як активувати моніторинг контрагента
Для активізації цієї послуги у "Досьє ділової репутації" спочатку натисніть кнопку "Налаштування моніторингу".
Виберіть потрібний тариф і натисніть "Підключити".
Натисніть кнопку "Додати компанію", введіть ЄДРПОУ або ІПН і натисніть "Додати".
Раніше ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації".
Перед цим цей державний банк подовжив термін всіх карток на два роки.