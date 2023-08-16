ПриватБанк ввел новую услугу: как она работает
Государственный ПриватБанк запустил новую услугу бизнес-клиентам "Досье деловой репутации". Она позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Банк предоставляет информацию о компании, в частности:
- актуальные регистрационные данные,
- наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
- данные об обременении движимого имущества,
- запреты на участие в тендерах,
- налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков),
- данные о судебных делах и исполнительных производствах.
Проверить деловую репутацию партнеров (компании и ФЛП) можно в "Приват24 для бизнеса". В мобильном приложении нужно в меню "Услуги" выбрать "Досье деловой репутации" и ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента.
В веб-версии "Приват24 для бизнеса" в каталоге услуг нужно выполнить поиск по названиею "Досье деловой репутации".
Также в ПриватБанке можно мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам. Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов - бесплатный.
Напомним, ПриватБанк обновил приложение Приват24. В свежей версии появились две новые функции по переводу средств и поддержки клиентов .