ПриватБанк запровадив нові правила оплати карткою: що зміниться

ПриватБанк змінив правила оплати картою і смартфоном (колаж: РБК-Україна)

У ПриватБанку опублікували нові правила оплати за допомогою картки або смартфона

ПриватБанк змінив правила оплати картою і смартфоном в Україні. Якщо раніше в банку вимагали друкувати чек в POS-терміналах, зараз цю вимогу може висувати покупець. Як повідомляється, після переговорів з представниками Державної фіскальної служби, ПриватБанк вирішив переглянути правила оплати смартфонами та карткою в магазинах.

Як повідомляється, тепер чек буде друкуватися лише в тому випадку, якщо покупець і продавець самі вирішать, чи є необхідність його друкувати. В Приватбанку уточнили, що тепер, після успішної авторизації, POS-термінал виведе питання про необхідність друку чека.

Які переваги нововведення:

Зменшення витрат термопаперу, внаслідок чого магазини зможуть більше економити.

Зниження попиту на термопапір та збереження екології.

Очищення касової зони від чеків, які все одно викидаються відразу ж, як тільки видаються.

За попередніми підрахунками, такі заходи можуть допомогти заощадити до двох мільйонів гривень в місяць, або двадцять чотири мільйони гривень на рік.

Варто відзначити, що на початку 2020 року ВР прийняла законопроєкт про введення електронних чеків. Коли покупець здійснює купівлю, він може отримати копію чеку на свою електронну адресу.

За даними керівника відділу по роботі з торговими підприємствами Приватбанку Євгена Васильцова, паперовий чек сьогодні дійсно необхідний тільки тоді, коли товар купується з гарантією - наприклад, якщо ви купуєте побутову техніку. За підрахунками керівництва банку, тільки за березень минулого року було проведено понад сто мільйонів операцій в еквайринговій мережі, і на кожну було видано цілих два чеки.

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