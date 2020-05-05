ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін оновив перелік банків для виплати пенсій

Новини » Економіка     05.05.2020 - 14:45
Мінфін оновив перелік банків для виплати пенсій
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

На сьогодні уповноваженими є 42 банки

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • АТ АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • АТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АТ "АЛЬФА-БАНК"
  • АТ "Банк Альянс"
  • АТ "БАНК ВОСТОК"
  • АТ КБ "Глобус Банк"
  • АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • АТ "Ідея Банк"
  • АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • АТ "Банк Кредит Дніпро"
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • АТ "КРЕДОБАНК"
  • АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • АТ АКБ "Львів"
  • АТ "МЕГАБАНК"
  • АТ "МЕТАБАНК"
  • АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "МОТОР-БАНК"
  • АТ "МТБ БАНК"
  • АТ "ОТП Банк"
  • АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • АТ "ПОЛІКОМБАНК"
  • АТ "Полтава-банк"
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  • АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • АТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • АТ "БАНК СІЧ"
  • АТ "ТАСКОМБАНК"
  • АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
  • АТ "УкрСиббанк"
  • АТ "Універсал Банк"
  • АТ "БАНК ФОРВАРД"
  • АТ "Юнекс Банк"

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

Пенсійний фонд назвав розмір індексації пенсій у травні НБУ поновив рейтинг банків за кількістю відділень
Новини України банкиМіністерство фінансів Українипенсии
News
On Top