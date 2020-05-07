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Мінюст вимагає від ПриватБанку виплатити Суркісам 250 млн доларів

Новини » Економіка     07.05.2020 - 14:35
Мінюст вимагає від ПриватБанку виплатити Суркісам 250 млн доларів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

ПриватБанк отримав від держвиконавця Мінюсту вимоги виплатити Суркісам 250 млн доларів

"ПриватБанк" отримав від державного виконавця Печерського відділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України чотири нові постанови про відкриття виконавчих проваджень. Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, постанови стосуються примусового виконання "ПриватБанком" ухвали Печерського районного суду від 09.02.2017 про виплату компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів за припиненими в грудні 2016 року депозитними договорами, зобов'язання за якими були обміняні на акції додаткової емісії "ПриватБанку" під час націоналізації (bail in).

"Враховуючи, що державним виконавцем продовжуються вчинятися незаконні дії при примусовому виконанні ухвали Печерського райсуду від 09.02.2017, ПриватБанк звернувся із заявами до правоохоронних органів, Печерського райсуду м. Києва та на ім'я міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям державного виконавця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ПриватБанку" і підтвердив рішення Печерського райсуду щодо зобов’язання банку повернути 250 млн доларів офшорним компаніям родини Суркісів.

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що судового рішення щодо стягнення братами Суркісами 250 млн доларів (7 млрд грн) з державного "ПриватБанку" на сьогоднішній день не існує.

У Мінюсті також заявили, що Міністерство юстиції, як орган, який виконує судові рішення, поки не збирається стягувати 7 млрд грн з державного "ПриватБанку" на користь родини Суркісів.

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