Користувачів Android попередили про шкідливу програму в Google Play: викрадає паролі

Повідомляється, що програма може викрасти особисту інформацію з телефона та паролі до соціальних мереж, а також закачати пристрій рекламою.

Дослідники безпеки з компанії "Доктор Веб" вперше виявили Facestealer у 10 програмах Android ще в липні 2021 року. Однак нещодавно вони виявили ще у 200 програмах та майже всі вони були доступні в Google Play Store.

Серед найпоширеніших шкідливих програм були:

Підроблені додатки VPN;

Програми для камери та редагування фотографій;

Програми, які пов’язані з криптовалютою.

Підроблені крипто-додатки навіть були заражені додатковим шкідливим програмним забезпеченням, яке потенційно могло вкрасти дані банківських карток.

Усі 200 програм було видалено з Google Play та інших джерел завантаження. Однак багатьом із цих програм вдалося набрати тисячі завантажень за кілька тижнів, коли вони були доступні. Звичайно, користувачі не свідомо їх завантажували.

Ці програми можуть навіть обдурити Google. Хоча Google Play має вбудовані засоби захисту від шкідливих програм і сканує всі додатки, завантажені в службу.

Шахраї винайшли витончені способи приховати свої незаконні наміри.

Однак, нові шкідливі програми можуть з'явитися в будь-який момент і щоб їх викрити потрібно кілька тижнів.

Як уникнути шкідливих програм

Фахівці назвали ознаки, які допоможуть виявити підозрілі додатки:

Запитує надмірні та непов’язані дозволи. Наприклад, VPN не потребує доступу до камери;

Вимагає встановити "додаткове програмне забезпечення" або намагається завантажити інші програми;

Багато реклами;

Запитує дані картки, щоб користуватися безкоштовними функціями;

Є очевиднім ознаки, що додаток скопіювали з іншого.

Важливо перед використанням завжди перевіряти відгуки. Потрібно н е просто перевіряти рейтинг програми або переглядати відгуки лише з найвищими оцінками. Якщо ви помітили купу 1-зіркових оглядів, то це, ймовірно, підробка.