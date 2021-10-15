ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази: не більше 100 на місяць
Державний "ПриватБанк" вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ПриватБанку".
Повідомляється, що ці заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.
"Тому з жовтня 2021 ми вносимо незначні корективи в правила здійснення Р2Р переказів за лімітами на перекази з картки на картку Visa / Mastercard через всі канали", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, встановлюються наступні ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон:
- для відправника - 100 переказів по Україні та 25 міжнародних
- для одержувача - 100 переказів по Україні та 30 міжнародних
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мобільному Приват24 з'явилася нова функція "Моніторинг квитків", поки доступна вона тільки для власників iPhone.