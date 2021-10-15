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ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази: не більше 100 на місяць

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 11:17
ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази: не більше 100 на місяць Фото: "ПриватБанк" ввів обмеження на перекази (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Державний "ПриватБанк" вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ПриватБанку".

Повідомляється, що ці заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.

"Тому з жовтня 2021 ми вносимо незначні корективи в правила здійснення Р2Р переказів за лімітами на перекази з картки на картку Visa / Mastercard через всі канали", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, встановлюються наступні ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон:

  • для відправника - 100 переказів по Україні та 25 міжнародних
  • для одержувача - 100 переказів по Україні та 30 міжнародних

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мобільному Приват24 з'явилася нова функція "Моніторинг квитків", поки доступна вона тільки для власників iPhone.

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