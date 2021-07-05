ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить

ПриватБанк, Monobank та інші банки уже з 6 липня можуть автоматично знімати з рахунків українців кошти через борги за комуналку та інші штрафи. Це буде робитися на вимогу державних і приватних виконавців.

Як відбуватиметься списання коштів, за що конкретно у вас можуть зняти гроші з рахунку, та клієнтів яких банків це стосується – читайте нижче у матеріалі Styler.

Які види боргів будуть списуватися автоматично?

Відтепер списуватися кошти автоматично будуть з рахунків українців, які:

заборгували за оплату житлово-комунальних послуг

отримали штрафи, в тому числі за порушення правил дорожнього руху

не виплачують зарплати.

До слова, раніше автоматичне списання грошей здійснювалося лише у разі заборгованості по аліментам.

Як саме буде відбуватися списання коштів?

За новим порядком дана процедура працюватиме за таким алгоритмом:

Виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створюватиме та надсилатиме до банків вимогу про отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків українця-боржника Оперативно, протягом години, банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААК) надсилатимуть виконавцю відповідну інформацію Виконавець за допомогою АСВП створюватиме і надсилатиме до банку, в якому відкрито рахунок боржника, постанову про арешт його коштів Після цього банк накладе арешт на кошти і за допомогою СААК повідомить про це виконавця Виконавець за допомогою АСПП створюватиме та надсилатиме до банку платіжну вимогу на примусове списання коштів (за наявності коштів на рахунку боржника) Банк примусово спише кошти з рахунку (або рахунків) боржника та перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця Після цього кошти будуть направлені до стягувача

Які саме банки можуть списувати борги з рахунків?

Навесні до системи автоматичного списання було підключено 7 банків. Серед них ПриватБанк та Monobank.

Також там вже присутні:

Таскомбанк

ОКСІ банк

Банк Восток

Індустріалбанк

ПроКредитБанк

Інші банківські установи підключені до тестового середовища та перебувають на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.

Тобто, найближчим часом до системи автоматизованого арешту будуть приєднані майже всі українські банки.

Як дізнатися про відкриття виконавчого провадження?

Чи відкрито стосовно вас виконавче провадження, можна дізнатися за допомогою кількох сервісів.

Також за їхньою допомогою можна встановити, в якому саме відділі Державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження, його номер та іншу інформацію.

Список корисних посилань:

Як погасити заборгованість, щоб кошти не списали автоматично?

Погасити свій борг можна, наприклад, у будь-якому банку або у особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу.

Також це можна зробити через термінал, ввівши реквізити органу Державної виконавчої служби.

Крім того, можна погасити борг онлайн: