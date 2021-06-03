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Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

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Четвер 03 червня 2021 19:00
Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція Фото: покрокова інструкція отримання ключа ЕЦП в Приват24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Цифровий електронний підпис зараз необхідний українцям при оформленні різних документів. Цей кваліфікований підпис є аналогом вашого особистого підпису. За допомогою ЕЦП можна підписувати документи та звіти, підтверджувати особу й отримувати допомогу онлайн за допомогою смартфона. Зберігається він у захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено Законом України.

Як отримати електронну цифрову допомогу на сайті Приват24 - читайте в нашому матеріалі нижче.

За допомогою онлайн-банкінгу отримати свій цифровий підпис набагато зручніше, оскільки при отриманні звичайного ключа знадобиться спеціальний плагін, підписувати можна буде тільки на одному комп'ютері та зберігати підпис на флешці або комп'ютері. Для електронного ключа потрібен тільки смартфон.

Як створити електронний підпис

Створіть свій Smart-ID

1.У мобільному додатку Приват24 бізнес натисніть кнопку "Налаштування"

2. Виберіть зі списку Smart-ID компанію, для якої необхідно генерувати Smart-ID

3. Поставте пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням букв і цифр (мінімум 8 символів)

4. Ключ створений

Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Як використовувати

1. Підписуйте платежі Smart-ID в мобільному додатку Приват24 бізнес:

2. Створіть платіж або зайдіть в уже створений платіж

3. Натисніть "Підписати"

4. Виберіть зі списку Smart-ID

Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкціяЯк отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкціяЯк отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як легко і вигідно через Приват24 здати квиток на поїзд.

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