Як отримати ключ ЕЦП в Приват24: покрокова інструкція

Цифровий електронний підпис зараз необхідний українцям при оформленні різних документів. Цей кваліфікований підпис є аналогом вашого особистого підпису. За допомогою ЕЦП можна підписувати документи та звіти, підтверджувати особу й отримувати допомогу онлайн за допомогою смартфона. Зберігається він у захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено Законом України.

Як отримати електронну цифрову допомогу на сайті Приват24 - читайте в нашому матеріалі нижче.

За допомогою онлайн-банкінгу отримати свій цифровий підпис набагато зручніше, оскільки при отриманні звичайного ключа знадобиться спеціальний плагін, підписувати можна буде тільки на одному комп'ютері та зберігати підпис на флешці або комп'ютері. Для електронного ключа потрібен тільки смартфон.

Як створити електронний підпис

Створіть свій Smart-ID

1.У мобільному додатку Приват24 бізнес натисніть кнопку "Налаштування"

2. Виберіть зі списку Smart-ID компанію, для якої необхідно генерувати Smart-ID

3. Поставте пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням букв і цифр (мінімум 8 символів)

4. Ключ створений

Як використовувати

1. Підписуйте платежі Smart-ID в мобільному додатку Приват24 бізнес:

2. Створіть платіж або зайдіть в уже створений платіж

3. Натисніть "Підписати"

4. Виберіть зі списку Smart-ID