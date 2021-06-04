Як відкрити рахунок ФОП у різних банках: покрокові інструкції

Підприємці в Україні можуть відкрити рахунок у банку в самих відділеннях фінустанов або самостійно дистанційно в інтернеті, що дозволить ФОП (фізичним особам підприємцям) приймати на них платежі в готівковому та безготівкових розрахунках.

Які для цього потрібні документи і яка процедура при відкритті рахунку для ФОПів у різних банках, а також на що варто пильніше звертати увагу при їх виборі - читайте в матеріалі нижче.

Що потрібно для відкриття рахунку в банку

Як правило, пакет документів для відкриття розрахункового рахунку для ФОПа є стандартним для більшості банків - комерційних і державних. До нього входять:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію індивідуальним підприємцем;

свідоцтво платника єдиного податку або витяг з державного реєстру;

також може знадобитися книга обліку доходів;

картка зразків підписів або електронний підпис, і також (за наявності) відбиток печатки;

заповнити анкету або опитувальник.

Дані після цього відправляються до податкового органу за місцем реєстрації, щоб поставити відкритий рахунок на облік.

Яка процедура при відкритті рахунку в різних банках

Відкрити рахунок ФОП можна в будь-якому з банків України (комерційних і державних). При цьому бажано звернути особливу увагу на тарифи на банківське обслуговування, а саме: яка вартість відкриття рахунку; яка щомісячна абонентська плата або плата за обслуговування рахунку; яка комісія стягується за перекази на рахунки інших банків, за зарахування коштів на рахунок, і при знятті грошей.

Ми розповімо, що пропонують ФОПам при відкритті розрахункового рахунку, на прикладі банків "монобанк", ПриватБанк і Ощадбанк.

Відкриття рахунку ФОП в monobank:

Монобанк для цього надає на своєму сайті окреме меню, як відкрити рахунок ФОП. Для цього потрібно:

пройти швидку реєстрацію в додатку monobank і отримати картку;

бути зареєстрованим як фізособа-підприємець;

відкрити рахунок ФОП в додатку monobank в 1 дотик.

Інструкція:

У додатку в меню відкриття рахунків при реєстрації в діалоговому вікні потрібно заповнити дані про свій бізнес, після чого відбувається підтвердження відкриття рахунку, і в банку з'явиться ваш розрахунковий рахунок ФОП, на який можна переказувати гроші, оплачувати податки, отримувати перекази.

Які тарифи:

вартість відкриття рахунку - 0 грн;

вартість обслуговування рахунку в місяць - 0 грн;

комісія за переказ на рахунки інших банків - 0 грн.

Відкриття рахунку для ФОП у ПриватБанку:

У Приватбанку пропонують відкрити рахунок ФОП у відділеннях та через інтернет, здійснивши 6 дій:

надати реєстраційні дані;

вказати регіон обслуговування;

заповнити анкетні дані;

оформити корпоративну карту;

дати підпис документів;

отримати реквізити вашого рахунку.

Які тарифи:

У тарифному пакеті "Рахунок для малого бізнесу" пропонується:

відкриття рахунку онлайн - безплатно, а у відділенні - 100 гривень;

вартість обслуговування рахунку на місяць - 100 гривень;

комісія за зняття готівки - 1%;

комісія за переказ на рахунки інших банків - 3 гривні.

Відкриття рахунку ФОП в Ощадбанку:

Ощадбанк надає можливість відкриття рахунку онлайн або у відділенні банку.

Через інтернет потрібно:

на сайті банку в особистому кабінеті відкрити меню "Карти та рахунки" і натиснути у підміню "Відкрити рахунок";

вибрати валюту рахунку, що відкривається, та заповнити дані, після чого підтвердити свої наміри, натиснувши кнопку "Відкрити".

У відділенні банку вам знадобиться такий пакет документів для фізичних осіб:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

документ, який підтверджує шляхи отримання доходів (для нерезидентів країни).

Для завершення операції вам необхідно внести мінімальну суму на свій рахунок: від 30 гривень - якщо ви відкриваєте рахунок в нацвалюті, і від 5 доларів - якщо рахунок валютний.

Які тарифи:

У тарифі "Моя справа" пропонується: