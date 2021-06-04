Як відкрити рахунок ФОП у різних банках: покрокові інструкції
Підприємці в Україні можуть відкрити рахунок у банку в самих відділеннях фінустанов або самостійно дистанційно в інтернеті, що дозволить ФОП (фізичним особам підприємцям) приймати на них платежі в готівковому та безготівкових розрахунках.
Які для цього потрібні документи і яка процедура при відкритті рахунку для ФОПів у різних банках, а також на що варто пильніше звертати увагу при їх виборі - читайте в матеріалі нижче.
Що потрібно для відкриття рахунку в банку
Як правило, пакет документів для відкриття розрахункового рахунку для ФОПа є стандартним для більшості банків - комерційних і державних. До нього входять:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний номер платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію індивідуальним підприємцем;
- свідоцтво платника єдиного податку або витяг з державного реєстру;
- також може знадобитися книга обліку доходів;
- картка зразків підписів або електронний підпис, і також (за наявності) відбиток печатки;
- заповнити анкету або опитувальник.
Дані після цього відправляються до податкового органу за місцем реєстрації, щоб поставити відкритий рахунок на облік.
Яка процедура при відкритті рахунку в різних банках
Відкрити рахунок ФОП можна в будь-якому з банків України (комерційних і державних). При цьому бажано звернути особливу увагу на тарифи на банківське обслуговування, а саме: яка вартість відкриття рахунку; яка щомісячна абонентська плата або плата за обслуговування рахунку; яка комісія стягується за перекази на рахунки інших банків, за зарахування коштів на рахунок, і при знятті грошей.
Ми розповімо, що пропонують ФОПам при відкритті розрахункового рахунку, на прикладі банків "монобанк", ПриватБанк і Ощадбанк.
Відкриття рахунку ФОП в monobank:
Монобанк для цього надає на своєму сайті окреме меню, як відкрити рахунок ФОП. Для цього потрібно:
- пройти швидку реєстрацію в додатку monobank і отримати картку;
- бути зареєстрованим як фізособа-підприємець;
- відкрити рахунок ФОП в додатку monobank в 1 дотик.
Інструкція:
У додатку в меню відкриття рахунків при реєстрації в діалоговому вікні потрібно заповнити дані про свій бізнес, після чого відбувається підтвердження відкриття рахунку, і в банку з'явиться ваш розрахунковий рахунок ФОП, на який можна переказувати гроші, оплачувати податки, отримувати перекази.
Які тарифи:
- вартість відкриття рахунку - 0 грн;
- вартість обслуговування рахунку в місяць - 0 грн;
- комісія за переказ на рахунки інших банків - 0 грн.
Відкриття рахунку для ФОП у ПриватБанку:
У Приватбанку пропонують відкрити рахунок ФОП у відділеннях та через інтернет, здійснивши 6 дій:
- надати реєстраційні дані;
- вказати регіон обслуговування;
- заповнити анкетні дані;
- оформити корпоративну карту;
- дати підпис документів;
- отримати реквізити вашого рахунку.
Які тарифи:
У тарифному пакеті "Рахунок для малого бізнесу" пропонується:
- відкриття рахунку онлайн - безплатно, а у відділенні - 100 гривень;
- вартість обслуговування рахунку на місяць - 100 гривень;
- комісія за зняття готівки - 1%;
- комісія за переказ на рахунки інших банків - 3 гривні.
Відкриття рахунку ФОП в Ощадбанку:
Ощадбанк надає можливість відкриття рахунку онлайн або у відділенні банку.
Через інтернет потрібно:
- на сайті банку в особистому кабінеті відкрити меню "Карти та рахунки" і натиснути у підміню "Відкрити рахунок";
- вибрати валюту рахунку, що відкривається, та заповнити дані, після чого підтвердити свої наміри, натиснувши кнопку "Відкрити".
У відділенні банку вам знадобиться такий пакет документів для фізичних осіб:
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- ідентифікаційний код;
- документ, який підтверджує шляхи отримання доходів (для нерезидентів країни).
Для завершення операції вам необхідно внести мінімальну суму на свій рахунок: від 30 гривень - якщо ви відкриваєте рахунок в нацвалюті, і від 5 доларів - якщо рахунок валютний.
Які тарифи:
У тарифі "Моя справа" пропонується:
- відкриття рахунку - 50 гривень;
- вартість обслуговування рахунку на місяць - 179 гривень (за відсутності руху по рахунку - 0 гривень);
- комісія за зняття готівки - 0,9%;
- комісія за переказ на рахунки інших банків - 7 гривень.
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