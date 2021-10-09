У Приват24 з'явилася нова функція "для обраних"

У мобільному Приват24 з'явилася нова функція "Моніторинг квитків". Доступна вона тільки для власників iPhone. Принаймні - поки що.

Як працює функція і що вона дає - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працює "Моніторинг квитків"

Нова функція доступна для гаджетів на операційній системі iOS.

Вона, кажуть у прес-службі фінансової установи, допоможе користувачам у разі відсутності потрібних квитків на поїзд УЗ, включити пошук і автоматичний викуп вільних квитків.

Налаштувати нову функцію можна в меню "Сервіс". Далі потрібно вибрати "Транспорт", а після - "Поїзд".

Нова функція в Приват24 (фото: privatbank.ua)

А як повернути куплений квиток через Приват24?

Електронні квитки із QR-кодом, придбані у Приват24 на одного або більше пасажирів, можна повернути в "Архіві квитків".

При цьому слід пам'ятати, що кнопка "Повернути квиток" в Архіві з’являється через 30 хвилин з моменту оплати квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше ніж 1 година.

Кошти повертаються на картку, з якої були придбані квитки, впродовж двох банківських днів, а не відразу.

"ПриватБанк змушений очікувати надходження коштів за повернені квитки, оскільки з боку Укрзалізниці процедура доволі тривала. Своєю чергою ПриватБанк здійснює зарахування на рахунок клієнта впродовж 1 дня після надходження коштів до банку, незалежно від вихідних і свят", - пояснюють представники фінустанови.

Додамо, що додатком Приват24, згідно з даними банку, на сьогоднішній день активно користуються 13,4 млн українців.