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В "Ощадбанку" нав'язують непотрібні платні послуги: "багато пенсіонерів можуть бути обдурені"

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Черкаси, Четвер 09 вересня 2021 07:36
В "Ощадбанку" нав'язують непотрібні платні послуги: "багато пенсіонерів можуть бути обдурені" Фото: відділення "Ощадбанку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

"Ощадбанк" потрапив у скандал через випадок обману пенсіонерки, якій працівниця державної фінансової установи нав'язувала непотрібну платну послугу, щоб отримати переказані їй кошти.

Про інцидент розповіла дочка пенсіонерки у відгуках про банк, опублікованих на сайті "Мінфін".

За словами жінки, її мама, яка проживає в Черкасах, прийшла у відділення "Ощадбанку" 27/4 і звернулася до співробітниці, щоб отримати переказ коштів. Та у відповідь вимагала заплатити 150 гривень за страхування, яке нібито є обов'язковою умовою отримання переказу.

"При цьому жодних відповідних наказів чи документів не надала. Мама намагалася відмовитися від цієї "послуги", але Іващенко В.В. наполягала, вказуючи, що є такий указ. Мама вимушена була звернутися в інше відділення Ощадбанку, де її приємно зустріли і видали кошти без будь-яких примусових страхувань! Про це навіть ніхто не згадував!"- йдеться в публікації.

Обурена жінка переконана, що послуга страхування в першому відділенні є виключно ініціативою тієї співробітниці.

"Найбільше обурює те, що багато пенсіонерів можуть бути обдурені таким чином, а враховуючи розмір нинішніх пенсій, для людей цієї категорії це немалі кошти!" - зазначила автор скарги.

Також жінка закликала керівництво "Ощадбанку" розібратися в даній ситуації та вжити відповідних заходів.

У відповідь в банку принесли свої вибачення за інцидент, подякували за сигнал і пообіцяли, що з зазначеним співробітником "буде проведена робота, щоб не допустити повторення подібних випадків в майбутньому".

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у скандал через проблемні банкомати - клієнти масово скаржилися, що апарати не видають готівку, однак при цьому все одно відбувається списання з рахунку.

Нагадаємо, у вересні в міністерстві фінансів пояснили, у яких банках українці можуть отримати пенсію.

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