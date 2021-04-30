ПриватБанк знову потрапив у скандал через банкомати: гроші знімають, але не видають

У Києві клієнт Приватбанку поскаржився на те, що намагався зняти гроші з банкомату, але їх так і не отримав. Йдеться про 6 тисяч гривень. Гроші з банківського рахунку все одно списали.

"Раніше ніколи не було проблем. Був так би мовити "адвокатом" цього банку. Але дана ситуація вивела мене з себе. І я всерйоз задумався про закриття рахунку.

26.04.21 у місті Київ, близько 15 години дня, зняв 6000грн. Та так зняв, що гроші списало, а грошей не видало. Банкомат почав рахувати банкноти, але коли прийшло секунд 20, а він все рахував і рахував, я зрозумів що щось не так. Потім банкомат написав "Помилка" і кнопка зняття готівки стала недоступна", - поскаржився чоловік.

Потім житель столиці звернувся до оператора і той зареєстрував заявку на повернення грошей, але рішення потрібно очікувати 14 днів. Крім того, киянин зазначив, що в банку стало складніше зв'язатися з оператором для розв'язання питань.

У ПриватБанку відреагували на скаргу й уточнили, що на цей час заявка на повернення коштів знаходиться в роботі й очікуються результати інкасації.

На наступний день така ж ситуація трапилася в іншого клієнта банку. У нього списали понад 8000 грн. Гроші банкомат також не видав. У банку повідомили, що це був збій програми.

Чому такі ситуації відбуваються

Прес-секретар ПриватБанку Олег Серга повідомив, що такі проблеми іноді виникають, якщо в банкоматі зам'ялася купюра. У диспенсерах відбувається збій. Про це пише UBR.

"Якщо ж... техніка збою не зафіксувала, то за заявою клієнта банк проведе разінкасацію банкомату. Такі випадки, за моїми даними, щомісяця відбуваються лише 10-15 разів. Але збоїв, коли людям не повертали гроші, не було жодного разу", – підкреслив представник банку.