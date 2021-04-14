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Банки будуть автоматично списувати з карт українців заборгованість: що відомо

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 08:01
Банки будуть автоматично списувати з карт українців заборгованість: що відомо Банки почнуть автоматично списувати заборгованості з карт (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні фінансові установи отримали право автоматично списувати борги українців на вимогу державних і приватних виконавців. У списку вже 7 банків, у тому числі Монобанк і ПриватБанк.

За які заборгованості банки можуть автоматично списати гроші з картки і які банки вже беруть участь у програмі – читайте в нашому матеріалі нижче.

За що можуть списати заборгованість

Міністерство юстиції в березні 2021 року видало наказ, згідно з яким з рахунків українців будуть автоматично списувати заборгованості. Раніше державні та приватні виконавці мали право примусово стягувати тільки заборгованості по аліментах, а в інших випадках рахунки просто блокувалися. І для стягнення боргу потрібен був спеціальний паперовий запит.

Тепер гроші можуть списати буквально за кілька хвилин у громадян, які є в Єдиному реєстрі боржників. На цей момент там перебувають дані про 5,5 млн гривень боргів. Це – заборгованості за комунальні послуги, штрафи за порушення ПДР або несплату аліментів.

Які банки беруть участь у списанні боргів

За даними "Опендатабот" у списку вже 7 українських банків і з часом ця кількість буде збільшуватися. 11 банків вже знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для тестування. Найближчим часом до нової системи під'єднають 63 українських банки з 73.

Зараз в програмі беруть участь такі банки:

  • ПриватБанк
  • Універсал Банк – Монобанк
  • ТАСкомбанк
  • ОКСІ Банк
  • Банк ВОСТОК
  • Індустріалбанк
  • ПроКредитБанк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з'явиться цифровий банк для бізнесу.

А також розповідали про те, які ставки по депозитах пропонують українські банки.

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