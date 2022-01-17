Оголошено список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022
Оголошено повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2022. У ньому 27 учасників, які поборються за право представляти Україну у відомому пісенному конкурсі.
Про це повідомляє "Суспільне".
Список учасників
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тимочко
Наступного тижня буде оголошено список фіналістів і відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. При цьому у фіналі буде тільки 8 учасників.
Цікаво, що в Нацвідборі цього року хотіли взяти участь 284 виконавців.
Коли буде фінал Нацвідбору
Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Євробачення 2022
Господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії. Великий фінал пройде в Арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.
Нагадаємо, український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музиканти отримали престижну нагороду перед Новим роком.