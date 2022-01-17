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Оголошено список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

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Понеділок 17 січня 2022 21:17
Оголошено список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 Колаж РБК-Україна: з'явився список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022
Автор: Роман Мирончук

Оголошено повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2022. У ньому 27 учасників, які поборються за право представляти Україну у відомому пісенному конкурсі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Список учасників

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Віка Ягич
  • Східзахід
  • Юлія Тимочко

Наступного тижня буде оголошено список фіналістів і відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. При цьому у фіналі буде тільки 8 учасників.

Цікаво, що в Нацвідборі цього року хотіли взяти участь 284 виконавців.

Коли буде фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Євробачення 2022

Господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії. Великий фінал пройде в Арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.

Нагадаємо, український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музиканти отримали престижну нагороду перед Новим роком.

Раніше стали відомі всі країни-учасники Євробачення 2022.

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Євробачення Евровидение 2022
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