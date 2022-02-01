Нацвідбір на Євробачення 2022: стартував продаж квитків на конкурс
Фінал національного відбору на Євробачення 2022 запланований на суботу, 12 лютого. Заходи відбудеться в Центрі культури та мистецтва Національного авіаційного університету в Києві, о 19:00.
Як повідомляє Суспільне, стартував продаж квитків на конкурс для тих, хто хоче наживо побачити виступи вісімки фіналістів.
У 2022 році керівники конкурсу змінили правила проведення національного відбору і замість двох півфіналів буде всього лише один фінал. За результатами конкурсу, до фіналу потрапили 8 виконавців з 27.
- Alina Pash
- Cloudless
- Kalush Orchestra
- Barleben
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Roxolana
- Wellboy
Ведучими Національного відбору стануть Маша Єфросиніна - на головній сцені, і Тимур Мірошниченко – за лаштунками.
Скільки коштують квитки
Стартова вартість квитків на фінал національного відбору – від 400 гривень.
Найдорожчі квитки пропонуються в партері - вони коштують 1000 гривень.
Квитки можна купити тут.
Варто відзначити, що придбати квитки можна буде також за "ковідну тисячу".
Захід пройде в суботу, 12 лютого о 19:00 – в Центрі культури та мистецтв Національного авіаційного університету в Києві, на проспекті Космонавта Комарова, 1.
Також можна буде подивитися фінал Нацвідбору на всіх платформах Суспільне і на телеканалі UA: Перший.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто вийшов у фінал Нацвідбору на Євробачення і що про них відомо.
А також ми писали про те, що один з фіналістів Нацвідбору вилетів зі списку.