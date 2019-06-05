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"Слуга народу" на з'їзді представить список кандидатів в депутати

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 20:43
"Слуга народу" на з'їзді представить список кандидатів в депутати
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

З'їзд пройде 8 червня в Національному ботанічному саду ім Н.Н.Гришко

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в суботу, 8 червня, в Національному ботанічному саду ім. Н.Н.Гришко. Про це повідомила прес-служба партії.

Початок з'їзду о 12:00. На з'їзді буде оприлюднено і затверджено список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатних округах.

Нагадаємо, згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Порівняно з опитуванням, проведеним 16-21 травня, рейтинг партії зріс приблизно на 5 п. п.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

Нещодавно Разумков повідомив, що станом на 31 травня вже близько 20 тис. осіб висловили своє бажання стати членами партії.

 

 

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