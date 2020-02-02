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Природа немов ожила: в мережі з'явилися чарівні знімки Австралії

STYLERЖиття    02.02.2020 - 17:09
Природа немов ожила: в мережі з'явилися чарівні знімки Австралії
Пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Після пожеж пішов дощ, завдяки яким частина природи почала відновлюватися

Пожежі в Австралії вразили своїми масштабами, здавалося змін на краще годі й очікувати, однак тепер частина природи почала відновлюватися після небезпечного катаклізму. Знімками природи діляться користувачі Instagram.

"Наша, спустошена пожежею земля, повертається. Через пожежу деякі з найпопулярніших національних парків Австралії виявилися в страшному стані, але нове зростання проривається крізь темряву", - зазначено в повідомленні.

Фото: instagram.com/abcnews_au

Зазначається що, хоча сезон лісових пожеж ще далекий від завершення, в Новому Південному Уельсі і в Блакитних горах і в Квінслендському національному парку Ламінгтон відновлення природи вже почалося.

Нагадаємо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж загинуло понад мільярд тварин.

Відзначається, що можуть бути повністю знищені такі вимираючі види, як південна жаба корробі і гірські опосуми. Під загрозою повного зникнення опинилися і чорний какаду, а також два види дрібних сумчастих.

Однак, незважаючи на розширення масштабів пожеж, країну накрив сильний дощ, в результаті чого затопило будинки. Потім в Австралії була значна пилова буря.

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