ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 09:08
В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію
Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п'ятницю

В Канберрі (столиця Австралії) оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє AFP.

Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року. Через значні пожежі в Австралії висока температура повітря.Температура досягла +40 у четвер у штаті Південна Австралія.

Очікується, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п'ятницю, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до +45.

Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід "ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці". Зазначається, що пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Нагадаємо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Не зважаючи на розширення масштабів пожеж, країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки. Потім в Австралії була значна пилова буря.

Після цієї бурі країну накрив град розміром з м'яч для гольфу, який розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території.

На Австралію після бурі обрушився град Австралію накрили потужні пилові бурі
Новини України пожежаАвстралиянадзвичайні ситуації
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся