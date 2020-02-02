ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Природа словно ожила: в сети появились чарующие снимки Австралии

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 17:09
Природа словно ожила: в сети появились чарующие снимки Австралии
Пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

После пожаров пошел дождь, благодаря которым часть природы начала восстанавливаться

Пожары в Австралии поразили своими масштабами, казалось изменений к лучшему можно не ожидать, однако теперь часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма. Снимками природы делятся пользователи Instagram.

"Наша, опустошенная пожаром земля, возвращается. Из-за пожара некоторые из самых популярных национальных парков Австралии оказались в жутком состоянии, но новый рост прорывается сквозь тьму", - указано в сообщении.

Фото: instagram.com/abcnews_au

Отмечается что, хотя сезон лесных пожаров еще далек от завершения, в Новом Южном Уэльсе и в Голубых горах и в Квинслендском национальном парке Ламингтон восстановление природы уже началось.

Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров погибло более миллиарда животных.

Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

Однако несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.

В Австралии подтвердили пять случаев заболевания на коронавирус В Австралии мощные песчаные бури с градом накрыли города: видео жуткой стихии
Новости Украины Австралия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь