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Какие продукты снижают, а какие – повышают давление. Не перепутайте

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Воскресенье 25 декабря 2022 11:30
Какие продукты снижают, а какие – повышают давление. Не перепутайте Какие продукты оказывают влияние на давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Не зря говорят, что мы – то, что мы едим. И действительно, пищевые продукты влияют на наше самочувствие, настроение и общее состояние здоровья. В том числе могут повысить или снизить давление.

Об этом в Instagram рассказала нутрициолог Наталья Мазурик.

Если низкое давление, следует употреблять следующие продукты:

  • кофе с кофеином,
  • виноградный сок,
  • черный чай,
  • продукты с высокой жирностью,
  • горький шоколад,
  • теплая вода с корицей и медом,
  • соль, соленые продукты,
  • травы солодка и розмарин.

Эксперт говорит, что жиры повышают уровень сахара в крови, от чего и повышается давление.

Такое же действие оказывают и углеводы, потому что они повышают уровень сахара в крови еще больше.

Продукты при высоком давлении:

  • болгарский перец,
  • лосось,
  • семена подсолнечника,
  • бананы,
  • тыквенные семена,
  • кунжут,
  • ягоды,
  • прополис,
  • травы валериана, мята, мелисса,
  • бобы,
  • зелень,
  • гранат и сок из граната.

По словам нутрициолога, людям с повышенным давлением следует употреблять меньше кофеина, соли, жирной жареной пищи, животных жиров, пустых углеводов.

Вместо этого следует отдать предпочтение бескофеиновому кофе, полезным жирам и медленным углеводам.

Раньше мы писали, в каком случае низкое давление – это норма, а когда нужно беспокоиться.

Также читайте, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться .

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