Як прийняти рішення про повернення додому під час війни: поставьте собі ці питання

"Комусь це рішення дається легко, а комусь навпаки - виникає багато сумнівів, тривожність, нерозуміння, як бути далі. Щоб прийняти правильне для себе рішення, його необхідно розглянути під усіма кутами та знайти всі плюси й мінуси", - пише психолог.

Вона рекомендує застосувати техніку квадрата Декарта, яка полягає в отриманні відповідей на 4 питання:

1. Що буде, якщо це станеться? (Які є плюси)

2. Що буде, якщо це не відбудеться? (Все залишиться як було, плюси від невиконання бажаного)

3. Чого не буде, якщо це станеться? (Мінуси від отримання бажаного)

4. Чого не буде, якщо це не відбудеться? (Мінуси від невиконання бажаного) - тут особливо обережно, оскільки мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення.

Чому така техніка спрацює?

Людина звикла розглядати питання тільки з однієї позиції - "А що буде?". А тут можна розгорнути ситуацію відразу на чотири сторони.

Необхідно пам'ятати про той факт, що ніхто не допоможе в прийнятті правильного рішення, так, як тільки вам знати, як для вас краще.

Рішення прийнято, але тривожність не покидає

Як пояснює психолог, це нормальне почуття і його просто потрібно прийняти. Постарайтеся відшукати внутрішню опору, ресурс - дихальні техніки, фізична активність, спілкування з близькими.

Також, як і з прийняттям рішення, тривожність можна розібрати для себе по пунктах і проаналізувати свої відповіді на такі питання:

Що саме викликає у мене стан тривожності?

Те, що викликає тривожність, це реальне або надумане?

Якщо реальне, то як я буду діяти, якщо це станеться?

Отримавши відповіді на ці питання, і проаналізувавши їх, ви наблизитеся до свого зваженого рішення.